Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4!

Pilotul român David Cosma-Cristofor (Prema Racing) a încheiat pe locul al doilea prima cursă a etapei de la Vallelunga din campionatul italian de Formula 4, după ce a plecat din pole-position.

Plecat din prima poziție a grilei, Cosma-Cristofor, care ocupa locul al treilea la general, după prima rundă a campionatului, a pierdut câteva poziții imediat după start. Finlandezul Luka Sammalisto (US Racing), pornit din prima linie, a preluat conducerea încă din turul inaugural și a controlat cursa până la final, obținând prima sa victorie la Vallelunga.

Românul a reușit însă să recupereze și să revină pe locul secund, depășirea decisivă asupra lui Alex Ruta (Van Amersfoort Racing) fiind însoțită de un contact între cei doi, incident aflat în analiza oficialilor cursei.

Podiumul a fost completat de ucraineanul Oleksandr Savinkov (US Racing), autorul unei curse de recuperare după ce a pornit de pe poziția a opta a grilei.

„Startul nu a fost ideal și am coborât pe locul trei. De acolo a fost complicat să revin. L-am depășit pe Ruta, apoi a intrat safety car-ul și după aceea m-am concentrat doar să păstrez locul doi. A fost foarte greu să-l mențin. Sunt mulțumit, dar mai avem de îmbunătățit câteva lucruri”, a declarat Cosma-Cristofor după cursă.

Liderul clasamentului general, turcul Alp Aksoy (Prema Racing), a încheiat pe locul patru și a câștigat în ierarhia debutanților.