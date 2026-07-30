Sport· 1 min citire

Universitatea Craiova a fost eliminată din Liga Campionilor

Foto: Facebook | Universitatea Craiova

Foto: Facebook | Universitatea Craiova

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 08:27
Sursărealitatea.net

Universitatea Craiova a remizat cu Levski Sofia miercuri seară, scor 2-2, în manșa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

Oaspeții au început în ofensivă și au înscris de două ori în primele 16 minute, prin Everton Bala și Aldair Neves.

Gazdele au redus diferența înainte de pauză, prin Nicușor Bancu, care a marcat cu capul în minutul 45+2.

Campioana României a egalat imediat după reluare. Adrian Rus a înscris în minutul 48, dintr-o lovitură liberă executată spectaculos.

Universitatea Craiova a continuat să atace și a ratat mai multe ocazii. La rândul ei, Levski a trimis de două ori mingea în bară.

Sofioții s-au calificat cu scorul general de 3-2, după victoria cu 1-0 din tur.

Universitatea Craiova părăsește Liga Campionilor, dar își continuă parcursul european în turul al treilea preliminar al Ligii Europa, unde va întâlni formația finlandeză KuPS Kuopio.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

universitatea craiovalevski sofiafotbalsporteuropa league

Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe