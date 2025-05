Reprezentanții administrației americane, prezenți la București, au declarat că România nu a fost scoasă din programul Visa Waiver, ci că procesul a intrat într-o etapă de reevaluare.

James Trainor, oficial american aflat în vizită în România, a oferit lămuriri cu privire la statutul țării în cadrul programului Visa Waiver. Acesta a subliniat că România nu a fost exclusă din program, ci că procesul este momentan într-o fază de reevaluare, în contextul noilor priorități ale administrației Trump legate de imigrație.

„România nu este exclusă din program. Aplicăm continuare în acest program, doar că deocamdată nu se obține aprobare. Nu vom începe de la zero, vom începe din punctul în care ați rămas acum și sper că vom crește, ajunge la punctul în care să fiți incluși”, a declarat James Trainor.

Trainor a precizat că programul Visa Waiver nu elimină complet necesitatea unei vize, ci doar propune o procedură mai simplă de obținere. „Este doar o cale mai simplă, mai rapidă de a primi viza. Publicul trebuie să înțeleagă că intrarea în Statele Unite, așa cum a spus și administrația Trump, nu este un drept, este un privilegiu”, a adăugat el.

Trainor a explicat că administrația actuală este extrem de atentă la fenomenul imigrației ilegale: „Vrem să fim siguri că nu avem probleme în ceea ce privește imigrația ilegală din țara dumneavoastră. Vom reevalua procesul. România nu este o țintă”.

Dragoș Sprânceană, român implicat în dialogul cu administrația americană, a accentuat că decizia privind Visa Waiver nu are legătură cu politica internă sau cu alegerile din România:„Nu are nicio legătură cu alegerile din România, nu are nicio legătură cu cine este președinte în România”.

Alegerile anulate – o decizie corectă în ochii SUA

În ceea ce privește alegerile din România, oficialul american a salutat reluarea procesului electoral după problemele din noiembrie, indicând că s-au identificat influențe străine care au afectat corectitudinea votului.

„Cred că a fost un pas corect care s-a făcut. Se știe că au fost influențe străine. Nu au fost niște alegeri care să poată duce la doilea tur pentru ca românii să-și exprime voința. Am fost impresionat de reziliența sistemului pe care îl are România și de faptul că a putut să organizeze din nou alegeri atât de repede”, a precizat Trainor.