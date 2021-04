De câteva ore bune, încă de la 4-5 dimineața, ninge abundent în județele Brașov, Covasna și Harghita. Stratul de zapadă depăsește jumătate de metru în cartiere. Drumurile naționale sunt deszăpezite de Direcția Națională de Drumuri și Poduri, dar în interiorul orașelor se circulă greu, pentru că în unele zone utiajele de deszăpezire sunt o amintire doar…

În acest moment ninge abundent în toate zonele montane din estul și sud-estul Transilvaniei. DRDP Brasov acționează în acest moment cu aproximativ 60 de utilaje. Cu toate acestea se circulă extrem de dificil în toate trecătorile montane (DN1 Brașov – Predeal, DN73A Râșnov – Predeal, DN73 Bran – Fundata, DN11 Pasul Oituz etc.). Îi rugăm pe șoferi să dea dovadă de răbdare în zonele afectate și (pe cât posibil) să evite blocarea drumurilor pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire.

Starea partii carosabile

CAROSABIL: umed in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv ;

Drumuri cu zapada :

– DN 1 km 138+000 – 250+000 Lim. Jud. Prahova – Voila ( Bv ) zapada framantata 1-2 cm ;

– DN 1A 160+000-190+000 Lim. Jud. Prahova – Brasov zapada framantata 1-2 cm ;

– DN 10 km 95+000-145+000 Lim. Jud. Bz – Harman ( Bv ) zapada framnatata 1-2 cm ;

– DN 13 km 6+000-65+000 Brasov – Rupea ( Bv ) zapada framantata 1-2 cm ;

– DN 73 km 90+000-130+000 Lim jud. Ag – Brasov zapada framantata 1-2 cm ;

– DN 73A km 0+000 – 69+000 Predeal ( Bv ) – Sercaia ( Bv ) zapada framantata 1-2 cm ;

– DN 7C km 130+000-151+000 Balea ( Sb ) 1-3 cm zapada framantata ;

– DN 11B km 20+000-40+000 Lim. Jud. Cv – Cozmeni ( Hr ) 1-2 cm zapada framantata ;

– DN 12 km 41+000 – 168+000 Tusnad Bai ( Hr ) – Toplita ( Hr ) 0-2 cm zapada framantata ;

– DN 12A km 0+000-38+000 M. Ciuc ( Hr ) – Lunca de Jos ( Hr ) 0-1 cm zapada framantata ;

– DN 12C km 5+000 – 32+000 Gheorghieni ( Hr ) – Lim. Jud. Nt 0-2 cm zapada framantata ;

– DN 13A km 38+000-90+000 Praid ( Hr ) – Baile Homorod ( Hr ) 0-2 cm zapada framantata ;

– DN 13B km 0+000-48+000 Praid ( Hr ) – Gheorghieni ( Hr ) 0-2 cm zapada framantata ;

– DN 13C km 1+385-31+000 Vanatori ( Hr ) – Morareni ( Hr ) 0-2 cm zapada framantata ;

MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 55 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 275 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT ( 275 to sare ) si 0.25 TONE CLORURA CALCIU in intervalul orar 17:30/06.04.2021 – 07:30/07.04.2021 astfel:

– SDN Brasov s-a actionat cu 16 autoutilaje si s-au raspandit 40 tone sare pe: A3; DN 1; DN 1A; DN 1E; DN 1S; DN 10; DN 11; DN 13; DN 13E; DN 73; DN 73A; DN 73B; DN 73F si VOB;

– SDN Sibiu s-a actionat cu 2 autoutilaje si s-au raspandit 14 tone sare pe DN 7C ;

– Sectia Autostrazi Sibiu s-a actionat cu 10 autoutilaje si s-au raspandit 144 tone sare pe: A1 si A3;

– SDN Targu Mures s-a actionat cu 2 autoutilaje si s-au raspandit 10 tone sare pe: DN 13; DN 13A; DN 13C; DN 14; DN 14A; DN 15; DN 15A; DN 15E si DN 16;

– SDN Miercurea Ciuc s-a actionat cu 17 autoutilaje si s-au raspandit 47 tone sare si 0.25 tone clorura de calciu pe: DN 11B; DN 12; DN 12A; DN 12C; DN 13A; DN 13B; DN 13C si DN 15;

– SDN Sfantu Gheorghe s-a actionat cu 8 autoutilaje si s-au raspandit 20 tone sare pe: DN 2D; DN 10; DN 11; DN 11B; DN 11C, DN 12 si DN 13E.

8. Starea timpului

CER: acoperit in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv ;

PRECIPITATII: – ninge abundent in jud. Bv;

– ninge in jud .Sb, Ms, Hr ;

– lapovita si ninsoare in jud. Cv ;

VANT: 20-30 km/h in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv ;

VIZIBILITATE: buna;

9. Temperaturi

BRASOV (BV) 0°C , UNGHENI (MS) 0°C , SIBIU (SB) 0°C , SALISTE (SB) -2°C , TARGU MURES (MS) 0°C , MIERCUREA CIUC (HR) 0°C , SFANTU GHEORGHE (CV) 1°C

FOTO: ALEX NICODIM