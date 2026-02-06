Realitatea de Mures - Știri de Ultimă Oră

Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru play-off-ul cu Turcia

Mircea Lucescu a anunţat convocările preliminare pentru play-off-ul cu Turcia

Naţionala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026

Atenție la „Romance Scam" și site-urile fantomă înainte de 8 Martie. Recomandările experților pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici

Atenție la „Romance Scam” și site-urile fantomă înainte de 8 Martie. Recomandările experților pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici

Un grup de zeci de români, inclusiv copii cu probleme medicale, este blocat în Dubai. Apel disperat către autorități
Un grup de zeci de români, inclusiv copii cu probleme medicale, este blocat în Dubai. Apel disperat către autorități

România a obținut a doua victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026
România a obținut a doua victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026

George Simion, mesaj din Washington: „Luptăm pentru libertatea noilor generații și pentru democrația din România" | VIDEO
George Simion, mesaj din Washington: „Luptăm pentru libertatea noilor generații și pentru democrația din România” | VIDEO

Dinamo este ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României! Care sunt meciurile din penultimul act
Dinamo este ultima echipă calificată în semifinalele Cupei României! Care sunt meciurile din penultimul act

Cum îți afectează viața conflictul din Iran: 5 scumpiri inevitabile cu care te vei confrunta
Cum îți afectează viața conflictul din Iran: 5 scumpiri inevitabile cu care te vei confrunta

Val de PROTESTE, în martie. Românii din mai multe domenii anunță că ies în stradă împotriva măsurilor lui Bolojan
Val de PROTESTE, în martie. Românii din mai multe domenii anunță că ies în stradă împotriva măsurilor lui Bolojan

Donald Trump: „Marina și forțele aeriene ale Iranului nu mai există"
Donald Trump: „Marina și forțele aeriene ale Iranului nu mai există”

Prețurile alimentelor ar putea exploda dacă benzina ajunge la 10 lei: avertismentul specialiștilor
Prețurile alimentelor ar putea exploda dacă benzina ajunge la 10 lei: avertismentul specialiștilor

Un grup de zeci de români, inclusiv copii cu probleme medicale, este blocat în Dubai
Un grup de zeci de români, inclusiv copii cu probleme medicale, este blocat în Dubai

Avionul cu elevii blocați în Dubai ajunge azi în România
Avionul cu elevii blocați în Dubai ajunge azi în România

Rusia își evacuează familiile diplomaților din Iran, pe fondul intensificării bombardamentelor

„Minunea” de pe Valea Oltului prinde contur: mega nodul rutier pe trei niveluri care unește A1 și A13

Alexandra Păcuraru, detalii în EXCLUSIVITATE despre proiectul major de infrastructură pe care l-a depus la Ministerul Transporturilor

Guvernul schimbă regulile pentru plata amenzilor: reducerea la jumătate dispare pentru mai multe sancțiuni

Bolojan anunță înghețarea prețurilor la gaz pentru populație și măsuri pentru reducerea costului energiei electrice

Anca Alexandrescu, despre situația Irinei Ponta: „Este cuvântul Oanei Țoiu împotriva cuvântului copilului care a fost martor la toată discuția”

Războiul se extinde în Orientul Mijlociu: Iranul a lovit și Azerbaidjanul. Rusia a anunțat că Iranul nu i-a cerut sprijin

Alexandra Păcuraru, dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea Plus: susținere totală pentru Călin Georgescu și acuzații la adresa celor care vor să-i dezbine pe suveraniști

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus un important proiect de infrastructură la Ministerul Transporturilor - VIDEO

Orașele care interzic păcănelele vor rămâne și fără agențiile Loto. Un primar atacă legea „prost gândită”

Români blocați în Orientul Mijlociu se întorc acasă: avionul a decolat din Dubai spre București

Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”

