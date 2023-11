Cumplite și periculoase vremuri trăim. Tot ceea ce știam că este normal devine depășit, învechit. Noua generație, fără coordonate morale, vine tare din urmă și schimbă întreaga paradigmă socială mondială. Iar România resimte din plin efectele negative ale aceste schimbări dramatice, ce nu poate produce nimic bun. Generația cu mintea încețoșată de droguri prinde avânt și face ravagii într-o țară lovită de probleme fără număr.

Suntem trădați chiar de oamenii care trebuie să ne apere împotriva mafiei care vinde moarte pe bani grei. Polițiști, jandarmi, judecători sunt în solda cartelurilor care fac miliarde. Ultima pe listă este chiar fosta purtătoare de cuvânt a mascaților. „Omul nepotrivit la momentul nepotrivit”, aceasta este prima declarație Andreei Bumbac, fiica unui om greu în armată, spun surse de încredere, care a fost prinsă de polițiști că ascunde mai multe pliculețe cu praf alb în geanta sa. Jurista jandarmilor a declarat că o prietenă i le-a dat. Tânăra a intrat în concediu de odihnă și este consiliată de un psiholog după ce s-a ales cu dosar penal. Surse din jandarmerie arată că de mult timp tânăra avea un comportament teribilist și ducea o viață opulentă, cu vacanțe pe Coasta de Azur, iar unii colegi spun că era escortă de lux. Potrivit unor surse, chiar de când era studentă la Academie, câinii specializați în stupefiante ar fi depistat că este în contact cu drogurile. Ancheta se extinde, iar procurorii vor să vadă dacă este doar consumatoare sau este dealer.

Trist este acest caz este doar unul din multele care sugrumă instituțiile statului, acolo unde nu au loc oamenii de… rând, ci doar cei norocoși, aduși pe pile. Angajările la stat s-au blocat doar pentru fraieri, în 10 ani, numărul bugetarilor s-a îngroșat cu aproape 300 de mii. În județul Timiș, directorul inspecției teritoriale de muncă și-a angajat fiica, asta chiar dacă era interzis. Pavel Kasai a apelat la primarul din Topolovăţu Mare pentru a organiza un concurs prin care fiica să fie angajată la stat și după să fie transferată în instituția pe care o conduce. Pe data de 4 august, fiica politicianului a depus jurământul de funcționar public și a început să lucreze la primărie. Dar după doar opt ore de muncă, tânăra a conștientizat că postul de la nivelul primăriei nu i se potrivește și a făcut cerere să fie mutată la Inspecția teritorială de muncă Timiș. După 24 de ore, Pavel Kasai i-a semnat fiicei cererea de transfer și aceasta a ajuns să lucreze în subordinea tatălui, pe postul de inspector de muncă. Jurnaliștii Realitatea Plus au încercat să obțină un punct de vedere, dar fără succes. Dar asta nu e tot: social-democratul și-a angajat nepoata în fruntea AJOFM. Și la Iași, o directoare de spital și-a angajat soțul, un taximetrist de 59 de ani, pe postul de registrator medical, pentru care a concurat singur și a fost admis în 2022, însă numele nu i-a fost făcut public. În urmă cu câteva săptămâni, prin completarea unei declarații de avere, a fost devoalată identitatea concurentului.

După cum vedem, statul român este condus de o mare „famiglie”. Mafioții care ocupă zone bugetare și administrative și care conduc banii publici precum propriile moșii ne condamnă la sărăcie. Acești oameni nu înțeleg ce e este „bunul public”, nu pricep că trebuie să dezvolți comunitatea. Ei sunt cei care blochează dezvoltarea țării până în punctul în care produc pentru ei și ai lor, sifonând banii românilor. Ei sunt îmbuibații pentru care nouă ne bate vântul în buzunare, în timp ce huzuresc în concedii scumpe peste hotare. Din cauza lor, vedem cum noua lege a pensiilor pare să se pulbere articol cu articol.

Astăzi demontăm minciună cu minciună acest document al sfidării față de milioane de seniori. Noua lege a pensiilor a fost adoptată, dar rămân controverse uriașe! După recalcularea din luna septembrie nu toți românii vor beneficia de o creștere a veniturilor. Aproape 2 milioane de bunici vor rămâne doar cu indexarea de 13,8% din luna ianuarie, ceea ce va păstra inechitățile în sistem. În plus, recalcularea se va face abia după ce legea va avea norme de aplicare iar în acest moment nu există softul pentru recalcularea pensiilor. Este vorba despre programul informatic bazat pe noua formulă de calcul – o aplicație ce va fi instalată pe toate calculatoarele din casele județene de pensii.

În tot acest timp vin date alarmante de la experți: reforma din sistemul public ar putea duce la limitarea plăților de pensii din anul 2030. În plus, experții internaționali susțin că noua lege va duce și la creșterea gradului de îndatorare. Legea a fost adoptată, dar fără a fi asigurate sursele de finanțare. Majorările cu mărunțiș ne vor costa scump, dragii mei, și o vom deconta tot noi, nu ei, cei care au scris-o strâmb. Cele două soluții pentru a asigura banii pentru seniori. Una este majorarea taxelor pentru firmele care susțin economia, iar alta este aceea a luptei împotriva evazioniștilor. Total de acord cu a doua, însă sub această mască înșelătoare, politicienii disperați să aducă bani la bugetul pe care tot ei l-au nenorocit, ne întorc în comunism.

Statul va recompensa turnătorii. Sume uriașe vor fi acordate celor care își pârăsc vecinii care o duc ceva mai bine decât ei. Nu prea pot să înțeleg acest haos legislativ din domeniul finanțelor, dar e cert că România se îndreaptă către prăpastie. Mă bucur că există opoziție, chiar și în coaliție, acolo unde a izbucnit un nou scandal. Nicolae Ciucă spune că nu e de acord cu propunerea ministrului de Finanțe, aceea de a veni cu recompense pentru pârâcioșii evazioniștilor. Marcel Ciolacu este însă de altă părere. Dragii mei, doar o lună ne mai desparte de sărbătorile de iarnă.

Vine momentul în care va trebui să punem în balanță tot ce am făcut bun sau rău în acest an. Dar, mai mult, să privim către anul crucial care ni se așterne în față. Un an în care, cei ce ne-au ignorat atâta vreme, iar ne vor întinde mâna. Ne vor cere umili să îi votăm ca să își păstreze puterea, ori să ajungă la ea. Sper să ne trezim și să judecăm drept, deși decidenții ne-au obturat perspectiva. Ca să ne dăm seama ce fel de vremuri trăim, aș vrea să închei acest editorial citându-l pe Günther Anders, unul dintre filosofii a cărei operă i-a inspirat pe cei care azi conduc lumea. Iată ce spunea, în 1956,: „Vom reduce de manieră drastică educația, pentru că un individ incult are un orizont de gândire limitat, cantonat în preocupări mediocre. Trebuie să facem în așa fel încât accesul la știință să devină din ce în ce mai dificil și elitist, între popor și știință să existe o prăpastie, iar informația destinată publicului larg să fie lipsită de orice conținut cu caracter subversiv. Mai ales fără filozofie.

Și aici, trebuie să folosim puterea de convingere și nu violența directă: vom difuza masiv, prin intermediul televiziunii, emisiuni de divertisment care să se adreseze doar laturii emoționale sau instinctive. Mințile vor fi ocupate cu ceea ce este inutil și ludic. Este bine, printr-o vorbărie și muzică neîncetate, să împiedicăm mintea să gândească. Vom pune sexualitatea pe primul loc al intereselor umane. Nu există un tranchilizant social mai bun. În general, vom face în așa fel încât să eliminăm partea serioasă a existenței, să luăm în derizoriu tot ceea ce este valoros, să întreținem o apologie constantă a lejerității, astfel încât euforia publicității să devină standardul fericirii umane și modelul libertății. Condiționarea va produce astfel ea singură o asemenea integrare, încât unica frică – pe care va trebui să o întreținem – va fi cea de a fi exclus din sistem și deci de a nu mai putea accede la condițiile necesare fericirii.

Omul de masă, astfel produs, trebuie să fie tratat precum ceea ce este: o vită, și trebuie să fie supravegheat cum trebuie să fie păzită o turmă. Tot ceea ce conduce la adormirea lucidității sale este bun din punct de vedere social, iar ceea ce ar amenința să îl trezească trebuie să fie ridiculizat, înăbușit, combătut. Orice doctrină care ar pune sub semnul întrebării sistemul trebuie să fie desemnată drept subversivă și teroristă, iar cei care o susțin vor fi apoi tratați ca atare”, am încheiat citatul. Dragi și iubiți români, nu trebuie să disperăm. Să ne înarmăm cu mult curaj și credință în bunul Dumnezeu. Lupta este abia la început, doar împreună putem trece peste provocările pe care aceste vremuri ni le scot în cale. Să ne ducem cu demnitate și cinste crucea, căci vom răzbi cu siguranță.

Un editorial de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.