Anamaria Prodan susține ONG- urile care se preocupă de soarta copiilor din Ucraina dispăruți. Impresara participă azi, 6 aprilie, la o conferință organizată la Universitatea Româno-Americană, în cadrul căreia se dezbate această problemă.

La conferință este prezent și proprietarul resortului Versace din Dubai, după a precizat Anamaria Prodan, pe contul de Instagram.

“Dl. Raza Jafar, antreprenor in serie, fondator al Global Sustainability Network, a sosit pentru a doua oară in Romania cu misiunea de a crea un dialog comun între organizațiile cu atribuții in identificarea vulnerabilităților cu care comunitatea locală se confrunta de la începutul conflictului din Ucraina și pana in prezent. GSN aduna laolaltă membri de prestigiu din cele mai influente 90 de familii din lume care lucrează împreuna pentru implementarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU”, a scris impresara.