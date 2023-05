Cea mai intensă ediție UNTOLD de până acum vine cu un line-up pe măsură. Bebe Rexha, French Montana, Ava Max și Eric Prydz sunt doar câteva dintre numele care vin pentru prima dată în România, la UNTOLD. În line-up-ul ediției din acest an mai urcă: FERG, WizTheMc, Years & Years, Alok, Topic, Zhu, Steve Aoki, Fedde Le Grand, Tujamo și Thievery Corporation. Hiturile momentului se vor auzi în această vară, între 3 și 6 august, la Cluj-Napoca.

BLETA ,,BEBE” REXHA este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicală la nivel global. Colaborarea cu David Guetta pentru uriașul succes ,,I’m Good (Blue)” i-a adus o nominalizare Grammy și un trofeu la MTV EMA la categoria ,,Best Collaboration”. Bebe Rexha este una dintre premierele pregătite de creatorii experienței UNTOLD pentru cea de-a 8-a ediție a festivalului.

Rexha a avut colaborări de succes cu Nicki Minaj, Afrojack și David Guetta, a lucrat cu G-Eazy pentru ,,Me, Myself & I” (1,158 miliarde accesări), cu Martin Garrix pentru ,,In the Name of Love” (1,263 miliarde de ascultări) sau ,,Meant To Be” (feat. Florida Georgia Line), o altă producție care a trecut de 1,244 miliarde de accesări. Single-ul ,,I’m a Mess” i-a adus două nominalizări la Grammy la categoriile ,,Best New Artist” și ,,Best Country Duo/Group Performance”.

AVA MAX este o altă premieră pentru România. Single-ul ,,Sweet but Psycho” a fost primul mare succes de chart al artistei, No. 1 în 22 de țări, a debutat direct pe locul 10 în Billboard Hot 100, iar pe platforma Spotify a ajuns la peste 1,43 miliarde de accesări. Cu albumul de debut ,,Heaven & Hell” a ajuns în clasamentul vânzărilor din Statele Unite și Marea Britanie. În 2023 a lansat albumul ,,Diamonds & Dancefloors”.

După două materiale discografice de mare succes, ,,Communion” și ,,Palo Santo”, Olly Alexander a revenit în 2022 cu proiectul solo YEARS & YEARS și cu un nou album. Intitulat ,,Night Call”, albumul a debutat pe locul 1 în UK Albums Chart. La cea de-a 8-a ediție a festivalului UNTOLD, artistul cu cel mai bine vândut album de debut din Marea Britanie, Years & Years, ajunge pe Cluj-Arena.

Rapper-ul FRENCH MONTANA este cunoscut în întreaga lume pentru succesele de chart și pentru implicarea în acțiuni filantropice. Artistul din spatele succesului ,,Unforgettable”, single cu peste 1,657 miliarde de ascultări pe Spotify va ajunge în 2023 în premieră pe mainstage-ul UNTOLD.

Secțiunea de apariții live este completată de rapper-ul american FERG. Cu un single inclus în lista celor mai bune 50 de piese din 2012, FERG a fost considerat ,,Rookie of the Year” la gala BET Hip Hop Awards. Cu o carieră impresionantă, artistul american și-a prezentat ultimul album Floor Seats II” cu o serie de colaborări neașteptate cu Marilyn Manson, Dennis Rodman sau Mulatto (Latto).

Duo-ul american Thievery Corporation, câștigător al unui premiu Grammy la categoria ,,Best Compilation Soundtrack Album for a Motion Picture” pentru coloana sonoră din Garden State, ajunge în premieră la festivalul din Cluj-Napoca.

Rapper-ul canadian WizTheMc este o altă premieră pregătită de organizatorii UNTOLD pentru ediția din acest an. A debutat în 2018, a lansat trei albume, opt EP-uri și a fost în turnee prin Europa și Statele Unite cu artiști precum Asap Rocky, Half Alive, Billie Eilish, Burna Boy, Future, Miley Cyrus sau Skip Marley. Single-ul ,,For A Minute” a fost un succes de chart, iar pe Spotify are peste 63 de milioane de ascultări.

Cei mai cunoscuți DJ-I ai lumii vor ajunge în această vară la UNTOLD

ERIC PRYDZ vine în premieră în România în această vară la festivalul UNTOLD. În lumea în care genurile, stilurile, sound-urile, trend-urile evoluează permanent, cuvântul ,,fenomenal” este valabil în cazul lui Eric Prydz. A resetat noțiunea de live show cu o serie de concepte creative în care a integrat noile tehnologii, a dezvoltat altele pentru apariții considerate interstelare. Totul a început cu EPIC 1.0, un proiect prezentat în premieră la Brixton Academy, și a ajuns până la EPIC 6.0 HOLOSPHERE, proiect cu un rezultat spectaculos pentru fanii artistului. E un artist sofisticat, cu apariții monumentale, iar fiecare eveniment marca Eric Prydz este sold out.

ALOK, unul dintre artiștii care a reușit să-și construiască o carieră impresionantă, ocupă locul 4 în clasamentul realizat de publicația DJ Mag și are o comunitate uriașă de fani pe platformele de social media. Piesele lansate de Alok au peste 3,4 miliarde de stream-uri pe platforma Spotify.

Muzica electronică și DJ-ingul au fost singurele pasiuni ale lui TOPIC. În 2016 a venit și prima nominalizare la MTV Europe Music Awards pentru ,,Best German Act”. 2019 a fost anul ,,Breaking Me”, piesă la care a colaborat cu suedezul A7S. Pe Spotify ,,Breaking Me” a fost un succes absolut, a ajuns la 5 miliarde de stream-uri. Remix-ul pentru ,,Your Love (9PM)” a fost nominalizat la BRIT Awards în 2022 la categoria ,,International Song Of The Year”.

Topic a lansat colaborări cu Bebe Rexha, cu band-ul electro-pop britanic Clean Bandit, Becky Hill și FAST BOY. Anul trecut a debutat și în clasamentul oficial Top 100 DJ Mag.

ZHU, unul dintre cei mai cool artiști din muzica electronica, ajunge în premieră pe Cluj-Arena. Single-ul ,,Faded”, inclus în EP-ul ,,The Nightday”, s-a ascultat peste tot și a debutat în topurile dance. A fost nominalizat și la Grammy la categoria ,,Best Dance Recording”.

STEVE AOKI este unul dintre cei mai interesanți artiști ai lumii. Un producător nominalizat la Grammy, DJ, fashion designer, antreprenor, vizionar NFT, omul care a intrat în Guiness World Book of Records în 2014, a fost artistul cu cele mai multe apariții live – 250 de show-uri. Are peste 77 de milioane de ascultări lunare pe Spotify, trei Discuri de Platină, șase Discuri de Aur și 10 producții în Top 10 la marile rețele radio. În 2022, Aoki a lansat A0K1VERSE, o comunitate NFT în care oferă membrilor experiențe reale și virtuale.

Toate aceste nume completează valurile de artiști anunțati pentru mainstage-ul UNTOLD 2023: Imagine Dragons, Armin van Buuren, Martin Garrix, David Guetta, Alesso, KSHMR și Salvatore Ganacci.

Scena Galaxy, casa techno a festivalului UNTOLD, este pregătită pentru cele mai cunoscute nume din cultura underground: Mathame, Amber Broos, Ann Clue, Kasia, Sublee, Charlie, Priku, Sit, Persic și mulți alții.

Scena Daydreaming va fi locul în care decorul luxuriant, desprins parcă dintr-un basm plin de culoare, se îmbină perfect cu muzica deep house, ambiental, tech, slow house, dar și cu apariții live de la Dubfire, Sebastien Leger (Modular LIVE Show), Acid Pauli, Daydreamers (Marwan, Dub FX & Woodnote), Oliver Koletzki, PAAX (Tulum), Parra For Cuva (LIVE) și mulți alți artiști.

Stilul trance este celebrat la fiecare ediție a festivalului UNTOLD, iar anul acesta scena Fortune va fi gazdă pentru artiști precum Markus Schulz, Andrew Rayel, Ben Gold, Ruben de Ronde, John O’Callaghan & Bryan Kearney pres. KEY4050 și mulți alții.

Scena Alchemy este la fiecare ediție UNTOLD distracția centrală pentru iubitorii de rap, trap, breakbeat și dubstep. Grasu XXL x Guess Who, Șatra B.E.N.Z, Killa Fonic, Paraziții, Borgore, Deliric & Silent Strike, Puya, Spike, Macanache, Oscar, YNY Sebi, The Hollygood Gang sunt câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena Alchemy.

Festivalul UNTOLD 2023 are loc între 3 și 6 august în Cluj-Napoca. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Sursa: Realitatea de Cluj