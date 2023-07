Pentru a elimina de tot riscul deshidratarii, optati pentru alimente bogate in apa, in special fructe si legume. Mizati mai ales pe rolul castravetilor si al frunzelor de salata care sunt legumele cele mai bogate in apa, dar, de asemenea, in randul legumelor recomandate pentru consum pe timp de canicula se numara rosiile si dovleceii.

In ceea ce priveste fructele, cele mai bune de consumat sunt pepenele rosu, pepenele galben, piersica, capsunile si altele.

Carnea de peste alb este o alegere buna pe timp de caldura puternica.

Pentru a va racori, puteti alege un sorbet racoritor, care este mai putin caloric decat o inghetata obisnuita.

Smochinele – acest fruct delicios in oricare dintre formele sale (negru, verde sau gri) este bogat in vitamine, antioxidanti, fibre si minerale care contribuie la preventia diferitelor boli. Originara din Asia, smochina este cultivata de doua ori pe an, in iulie si la sfarsitul toamnei. Profitati, deci, si savurati-o in tarte, dulceata, in forma naturala, dupa preferintele dumneavoastra.

Mazarea – dupa altitudinea la care este cultivata, aceasta ar putea fi consumata toata vara. Insa in luna iulie este cea mai buna, pentru ca aceasta creste in umiditate, inainte de a fi cele mai puternice calduri.

Piersicile – acest fruct poate fi consumat pe tot parcursul verii, insa in luna iulie este cel mai zemos. Alegeti piersicile tari, insa care sa fie totodata si bine coapte.

Rubarba – bogata in fibre, antioxidanti si vitamine, rubarba apare in anotimpul de primavara, insa poate fi consumata pe tot parcursul verii. Nu uitati sa mancati doar tulpina, nu si frunzele, care sunt toxice. Compot, dulceata, tarta, rubarba poate inlocui toate sosurile desert.

Alimente mai puțin recomandate în timpul caniculei

Corpul se incalzeste destul de mult incat nu este nevoie sa il faceti sa munceasca si in timpul digestiei. Deoarece termometrul depaseste 30 de grade Celsius, evitati sa consumati carne bogata in grasimi animale, preparata la gratar sau prajita in ulei, deoarece este dificil de digerat in toate formele sale.

Protejati-va de unele fructe si legume cu proprietati diuretice, cum ar fi mararul, anghinarea sau sparanghelul. In zilele de canicula, corpul nu are nevoie sa piarda apa, ci sa se deshidrateze.

Glucidele sunt putin recomandate, deoarece sunt greu de digerat. Daca sunteti gurmanzi, renuntati la bomboane, prajituri si produse de patiserie. In plus, silueta va avea de castigat datorita acestui fapt.

