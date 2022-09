Scandalul de la Blue Air și lipsa măsurilor luate de actualul ministru al Transporturilor, vicepremierul Sorin Grindeanu, au fost dezbătute la Realitatea PLUS, în ediția de luni seară a emisiunii Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu.

„S-a așternut tăcerea pe subiectul Blue Air? Nimeni nu mai întreabă, nimeni nu mai răspunde? Întrebăm noi azi de ce Grindeanu a știut că situația companiei e in groapa si nu a actionat? A mutat mortul din curtea lui in curtea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (fostul AVAS) încă de acum patru luni printr-un amendament în Parlament. (…) De ce statul român nu a preluat inca cele 75% din actiunile Blue Air?”, a comentat Anca Alexandrescu, la Culisele statului paralel despre scandalul de la compania Blue Air, care a suspendat toate cursele timp de o lună, până pe 10 octombrie.

„Este o poveste veche, la Blue Air. În 2020, în pandemie, li s-a acordat un ajutor de stat de 60 milioane de euro. (…) Statul român și-a pus doi reprezentanți, unul de la Transporturi și unul de la Finanțe. Au fost intrebați cei care au aprobat ajutorul, deși au fost semne de intrebare despre cum vor achita datoriile. Este o informație în spațiul public că s-a creat o altă asociere care sa preia zborurile”, a menționat Anca Alexandrescu.

„Domnul Grindeanu nu are absolut nicio scuza, pentu că a cerut pe șest în aprilie să se schimbe cu un amendament, al PSD, prin care mută compania la AAAS la momentul executării garanției, celebra instituție care gestioneaza participațiile statului. (…)

Nimeni nu mai intreabă nimic. Mă interesează ce s-a întâmplat acum. Că, dacă e adevărat că dl Grindeanu știa, și să ajungă să plătească statul român… Și de ce nu au fost luate actiunile?

Cum s-a ocupat dl Grindeanu, pentru că e un tun. Statul ar trebui sa devina proprietar cu 75%. Cătălin Drulă a spus ca ministrul Grindeanu ar fi trebuit sa nu doarma nopțile stiind de această situatie A mutat mortul din casa lui in alta parte, lăsând oameni isă cumpere bilete încă patru luni. În oameni isa cumeprer bilete inca 4 luni. În luna mai, Grindeanu si-a inserat un amendament, s-a pus la adăpost. În momentul executarii garantiei ca imprumut… Va fi gestionata situatia de AAAS, după cum a declarat Drulă”, a reamintit Anca Alexandrescu.

„Cârpeală. Mai era o expresie, fușereală. Nimeni nu vrea sa stea sa gandeasca, sa contracareze efecte, nu se planifică nimic, ne vin informatii pe masa. Abia dupa. Urlă lumea prin aeroporturi. Cum să o cârpim și pe asta”, a adăugat analistul politic Dorin Iacob.

„Cineva îl minte cu bună-știință pe premierul României. Pentu că face următoarea declaratie: Am cerut sa plateasca, noi nu am generat problemele companiei. Cei vinovati sa suporte costurile repatrierii. E o problemă a unei companii private. Cineva îl minte pe premierul Ciuca. Dl Grindeanu a stiut clar ce se intampla acolo”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„Da, nu statul , nu guvernul a generat situatia, ci managementul , foștii acționari”, a adăugat Dorin Iacob, completat de Anca Alexandrescu: „Dar statul avea datoria sa supravegheze”.

„Și să încerce să contracareze efectele. Compania aeriana nu e orice. Statul trebuia implicat pe parcurs, responsabilitatile sunt la companie, dar si la statul român, prin Ministerul Transporturilor, autoritățile din Aviația Civilă…”, a punctat Dorin Iacob.

„Cine e evaluatorul independent care a stabilit ca garantiile sunt independente? Cine a stabilit?”, as-a întrebat jurnalistul Cătălin Antohi, completat de Dorin Iacob: „Cineva care a luat bani”.

„S-au numit doi reprezentanți ai statului în CA, unul de la Transporturi, altul de la Finanțe. Orice aspect de la Blue Air se stia demult”, a completat Cătălin Antohi.

„Când a fost valul anulării de zboruri nu si-a pus nimeni nicio întrebare”, a observat Anca Alexandrescu.

Despre acuzațiile de acum ale lui Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, jurnalistul Cătălin Antohi spune că este vorba de „perioada când a avut reprezentant la Blue Air. Ne spune și ce măsuri a luat el ca ministru, 9 luni de zile in care a avut reprezentant acolo?”.

„Toti au o responsabilitate. Acum este ministrul Grindeanu. De ce n-a facut nimic? De ce n-a iesit sa spuna românilor?”, a afirmat Anca Alexandrescu.

„Sau dl Mândrescu (Bogdan Mândrescu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor – n.r.). Domnia sa, să nu uităm…”, a amintit Dorin Iacob, completat de Anca Alexandrescu: „De la Aviația Civilă (Mândrescu, numit pe 14 ianuarie în CA la Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC)”.

„Deși au anunțat că preiau zborurile au prelungita până pe 10 octombrie. Ce mai recupereaza statul român? Am dat 5 milioane de la Guvern ca sa-i aducem in tara”, a mai observat Anca Alexandrescu.

„Înțeleg că tunul respectiv a fost în beneficiul cuiva si ca nu se mai face nimic pentru ca beneficiarul e deasupra… (…) Încă un soi de jaf, socializarea pierderilor și privatizarea profiturilor”, a spus Radu Enache, profesor SNSPA, invitat în emisiunea Culisele statului paralel.

„Cu Blue Air trebuia facut ca si cu orice companie datoare. Anunta Eurocontrol, se pune sechestru”, a explicat Cătălin Antohi, completat de Anca Alexandrescu: „Cum au incercat sa faca frații Micula cu avioanele TAROM”.

„Sunt convins ca Blue Air are datori icătre furnizori. (…) Poate modul in care a actionat statul a fost cel putin pripit. (…) Cine a fost evaluatorul care a permis garanția?”, a mai comentat C. Antohi, completat de Anca Alexandrescu: „Poate puteau să ia mai din timp. E ciudat ca Tanczos Barna a intervenit, și nu ministrul Transporturilor”.

„În timp ce discutam, am primit un mesaj care spune că TAROM are datorii si mai mari , de 5-6 ori mai mari decat Blue Air, că sunt căpușări de ani de zile. (…)

Un prietem care locuiește în Spania a publicat cu cât s-au mărit biletele către Spania după criza Blue Air: de 4 ori. Cineva se joacă și aici.

Acum vorbim de banii statului, ai românilor. S-au dat 300 de milioane împrumut, 60 de milioane… Nu suntem noi vinovați, sunt vinovați cei de la Blue Air. (…) Un teren neconstruibil, avioane gajate la bănci, pute de la distanță”, a concluzionat A. Alexandrescu, la Culisele statului paralel.

