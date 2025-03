Ion Cristoiu susține că rețeaua Soroș-Macron a dus o luptă grea în ultima săptămână pentru a-și impune candidatul la alegerile prezidențiale din România, fiind vorba despre Ilie Bolojan. Se pare că în zadar, spune jurnalistul. Asta pentru că Ilie Bolojan nu a reușit să câștige nici măcar susținerea propriului partid, spune Cristoiu.

„In ultima saptamana care a precedat acest moment a fost o uriasa operatiune pusa la cale cred de reteaua Soros si de o parte a serviciilor nostre care sunt sub influenta serviciilor franceze, avand ca tema Ilie Bolojan trebuie sa candideze.

Elena Lasconi s-a agitat. Ar trebui acum un concediu de vreo juma de an pentru ca s-a consumat saraca emotional, fizic, vorbe, getsuri, izmeneli. De ce? Pentru ca sa candideze Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, uitandu-ma la cei care au pledat pentru asta si la relatia lui deosebita cu Maia Sandu – amandoi asezandu-se sub protectia Frantei, a lui Emmanuel Macron – este limpede ca s-a vrut candidatul retele Soros si a lui Macron.

Este greu de imaginat ca Ilie Bolojan ar mai putea candida. In consecinta, Crin Antonescu candideaza si Ilie Bolojan nu candideaza. Asadar, omul retelei Soros-Macron a pierdut sau nu? Vom vedea, dar e greu de presupus ca in cele 7 zile pana la 15 martie iese el maine si spune <<Candidez independent, am strans semnaturi>>”, a declarat Cristoiu intr-un videoclip postat in mediul online.