Cătălin Predoiu: ”Eugen Tomac este un politician respectabil. Așteptăm propunerea concretă a președintelui”-VIDEO
FOTO: Arhivă
„Țara are nevoie de un guvern”, este declarația făcută de Eugen Tomac. În contextul în care se vehiculează că ar putea fi o posibilă variantă de premier al României, acesta nu a dorit să răspundă la întrebări și a fugit de jurnaliști. Vicepremierul României, Cătălin Predoiu, întrebat dacă l-ar vedea pe Eugen Tomac la conducerea Guvernului, a transmis că este un politician responsabil, dar că alegerea îi aparține lui Nicușor Dan.
Eugen Tomac: Țara are nevoie de un guvern, sigur!
Jurnalist: Ați vorbit cu președintele?
Jurnalist: Veți fi mai degrabă un premier tehnocrat dacă veți fi desemnat sau veți face un guvern de uniune națională? Care-i planul?
Eugen Tomac: Deocamdată vreau să ne bucurăm de sărbătoare.
Întrebat de jurnalistul Realitatea PLUS, Cristiana Chițu, dacă Eugen Tomac ar fi o variantă bună de premier, vicepremierul Cătălin Predoiu a răspuns: ”Eugen Tomac e un politician respectabil. Vedem ce va propune președintele”.
Citește și:
- 14:46 - Autoritățile ucrainene se pregătesc pentru încă doi-trei ani de război. Kievul respinge informațiile și vorbește despre „dezinformare”
- 14:30 - Bolojan spune că negocierile pentru noul Guvern sunt blocate. „PSD a intrat în boscheți”
- 14:26 - Președinții Tribunalelor din țară acuză o „demonizare” a magistraților și critică dur noua lege a salarizării
- 12:11 - Realitatea Plus, dată ca exemplu de dezinformare, fără nicio probă. Postul TV solicită public dovezile
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News