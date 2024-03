Senatoarea Diana Șoșoacă susține că a primit amenințări și că ar fi ținta unei campanii murdare, cu scopul de a o face să iasă din cursa politică. Ea pretinde chiar că e șantajată cu filmări compromițătoare cu ea, care vor fi făcute publice, dacă nu renunță la funcția politică.

Senatoarea a afirmat că procentele ei electorale nu au scăzut în urma numeroaselor scandaluri, mai ales după divorțul de soțul ei, ci din contră. Politicianul spune că tocmai această ascensiune i-ar speria pe adversari săi politici.

„Mi se spune că dacă nu-mi dau demisia din funcţie de senator vor da filmări intime din casa mea când mă spăl, mă aranjez. Mi s-a cerut demisia. Am depus plângere penală împotriva individului. În fiecare zi pentru orice mizerie depun plângeri penale. La Maramureş am primit ameninţări şi hărțuiri din partea celor care au deţinut conducerea Maramureşului. Am venit şi am făcut ordine” a afirmat politicianul la BZI LIVE..

Pe de altă parte, Diana Șoșioacă a recunoscut că stilul de viața pe care-l are nu este unul sănătos. „Iau în greutate că e stres. Oricând poate să mi se întâmple orice. Mintea mea trebuie să susțină un consum, zile fără somn, nu mănânc, beau kg de cafea, stresul e atât de mare, mă lupt cu hidra asta.”, a declarat Șoșoacă