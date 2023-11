Horoscopul zilei, vineri 24 noiembrie 2023. Harta astrală pentru astăzi îl arată pe Mercur și Uranus în conflict, drept pentru care ideile noastre ar putea fi testate de realitate în mod imprevizibil și dramatic.

Marte, plin de determinare, intra apoi in zodia bombastica a Sagetatorului, alimentand potential retorica aprinsa. Cand Luna impulsiva in Berbec face cuadratura cu manipulatorul Pluto, poate fi greu de rezistat tentatiei de a da vina agresiv pe altii pentru orice a mers prost! Dupa ce Luna trece in Taur relaxat, putem sa ne linistim suficient pentru a cauta solutii.

Horoscop zilnic BERBEC

Azi te-ai putea decide sa pornesti intr-o noua aventura. Esti pregatit sa traiesti unele experiente pline de entuziasm. Poate ca este timpul sa planifici in detaliu urmatoarea ta odisee. Iti poate placea o drumetie sau alpinism sau sa explorezi paduri in ploaie sau sa vezi cum este in safari. Visele iti pot fi mai largi ca viata si unele chiar se pot implini. Sfat : azi vei vedea totul dintr-un unghi mai pozitiv si cei din jur vor observa asta. Foloseste-ti imaginatia, entuziasmul si talentele pentru beneficiul tuturor. Fereste-te de aerul conditionat si de frig in general pentru ca esti sensibil la efectele sale azi.

Horoscopul zilei TAUR

Poti incepe sa petreci timp cu un nou grup de prieteni. Nevoile tale sociale s-au schimbat in ultimele luni. Tanjesti constant dupa varietate iar prietenii iti pot parea prea previzibili si poti pierde interes pentru ei. Daca asta simti, petrece timpul cu oameni foarte creativi. Mergi la un concert muzical sau intra intr-un grup de actori printr-o cunostinta comuna si auzi discutiile lor. Sfat : este o perioada in care esti plictisit de rutinele tale zilnice. Un stil de viata sedentar nu ti se potriveste si chiar iti face bine sa fii in continua miscare. Daca nu gasesti medii creative in care sa mergi, fa sport si miscare fizica spre a capata energii si puteri noi.

Horoscop azi GEMENI

Focul din stomacul tau se incinge si te poti gasi in situatia de a fi anxios sa dovedesti un punct de vedere important pentru tine. Sa nu fii surprins daca ajungi sa te ciondanesti cu cineva din acest motiv daca nu alegi pacea. Fii atent sa nu te lasi convins de modul de gandire al cuiva fara sa cercetezi inainte ca sa vezi exact ce spune persoana si ce vrea de fapt de la tine. Sfat : Respira adanc mai des si asta te va ajuta sa capeti si mentii calmul necesar pentru orice situatie.

Horoscop zilnic RAC

Focul din stomacul tau se incinge si te poti gasi in situatia de a fi anxios sa dovedesti un punct de vedere important pentru tine. Sa nu fii surprins daca ajungi sa te ciondanesti cu cineva din acest motiv daca nu alegi pacea. Fii atent sa nu te lasi convins de modul de gandire al cuiva fara sa cercetezi inainte ca sa vezi exact ce spune persoana si ce vrea de fapt de la tine. Sfat : Respira adanc mai des si asta te va ajuta sa capeti si mentii calmul necesar pentru orice situatie.

Horoscopul zilei LEU

Este o zi buna sa iti folosesti magia de vindecare. Natura ta umana este plina de compasiune si ai atingere delicata. Creezi armonie acolo unde mergi. Azi ai putea interactiona cu unii prieteni ce trec prin unele provocari personale. Poate doresti sa le oferi sfaturi ajutatoare. Cand vrei esti un psiholog innascut si iti place sa ii asisti pe oameni oferindu-le solutii practice asa cum numai tu le vezi. Sfat : radarul tau emotional este foarte treaz si te face sa fii selectiv. La cate se intampla in jurul tau, oricata lume iti cere ajutorul si prezenta, lasa-te ghidat de dorinta ta. La nevoie, fii si singur pentru ca energia ta are nevoie.

Horoscop azi FECIOARA

Lupta cu foc impotriva focului. O abordare agresiva poate fi cea mai buna alegere pentru azi cand simti multa pasiune si fermitate pe anumite subiecte. Nu te indoi ca ai un rol important de jucat in preajma prietenilor si familiei. Asigura-te ca ceilalti nu iau de buna contributia ta si comunica faptul ca si tu te astepti la acelasi tip de implicare in contrapartida, scrie Sfatul Parintilor. Una din marile tale abilitati este sa rostesti adevarul corect si elocvent la nevoie. Sfat : sensibilitatea ta naturala iti va da o intelegere completa despre orice fel de problema complexa cu cineva din preajma. Mergi pe moderatie ca sa iti mentii nivelul de energie ridicat si evita sa mananci in exces. Daca faci miscare si mentii alimentatia sub control, te vei simti mai dinamic.

Horoscop chinezesc pentru luna decembrie. Trei zodii vor avea probleme la final de an

Horoscop zilnic BALANTA

Daca te-ai gandit sa abordezi mai serios scrisul sau vorbitul in public, azi e o zi buna in acest sens. Intelectul iti este ascutit, mintea brici si puterea interioara mare. Poti decide sa participi la un seminar impreuna cu unii prieteni sau cunostinte. Orice activitate alegi sa faci, o vei aborda pas cu pas pana cand esti multumit de rezultat. Determinarea si perseverenta iti sunt in mod deosebit puternice azi. Sfat : atitudinea ta tinde sa te faca cam incapatanat, dar asta iti poate aduce noroc pe plan financiar. O schimbare adusa de o activitate de recreere este necesara si binevenita ca sa iti incarci bateriile de energie.

Horoscopul zilei SCORPION

Atingerea scopurilor tale poate necesita o noua abordare. Tu ai multa sustinere in comunitatea in care muncesti si ai tot ce ai nevoie ca sa faci primul pas, deci nu ar trebui sa intampini nicio problema pentru planurile noi de pus in practica. Asigura-te doar ca ii anunti clar pe altii ce au de facut sau cum te pot ajuta. Oamenii te urmeaza in mod natural cu o incredere terifica. Sfat : poti evita orice fel de conflict si in acelasi timp sa iti afirmi principiile si valorile fara sa te abati de la ele pentru ca esti in forma buna. Ai nevoie totusi sa iti ventilezi orice fel de frustari facand un sport sau orice fel de miscare, ca sa iti stabilizezi nivelul de energie.

Horoscop azi SAGETATOR

Un sens neobisnuit de determinare te poate conduce acum ca sa finalizezi un scop de termen lung care iti poate schimba viata in bine. Poate cauti un nou job sau experimentezi moduri non traditionale de a-ti castiga existenta. Tu esti un vindecator natural iar azi acest talent poate creste neasteptat. Este totodata o zi buna si sa combini arta cu tehnologia moderna, poate in domenii precum grafica computerizata sau ingineria de sunet. Sfat : fii franc pentru a consolida relatii care iti sunt dragi si aproape, ca sa te poti baza pe stabilitate si incredere. Ai grija la consumul de zahar ca sa iti cresti nivelul de energie.

HOROSCOP relații. Zodiile care nu acceptă să fie criticate

Horoscop zilnic CAPRICORN

Astazi poti fi pregatit sa vorbesti in public sau sa oferi o reprezentatie. Iti va fi usor sa iti exprimi gandurile si inca intr-o maniera clara ce ofera si stare de bine celorlalti. Multi Scorpioni devin actori celebri. Conecteaza-te la aceste abilitati naturale de exprimare oricat de mult le-ai lasat in stare latenta si da-ti voie sa stralucesti. Vei fermeca orice auditoriu cu gratia si elocventa ta. Sfat : fii moderat cu privire la consumul acelor alimente care iti scad nivelul de energie.

Horoscopul zilei VARSATOR

De regula, diminetile nu sunt cel mai bun moment al zilei pentru tine. Functionezi la maxim in cursul orelor dupa amiezii cand soarele incepe sa se mai potoleasca din intensitate. Incearca insa sa nu treci cu vederea evenimentele ce au loc in aceasta dimineata. Mai mult ca sigur vei avea claritate mentala si istetime si inainte de pranz. Surprinde oamenii cu o atitudine energica si cu o solutie la fiecare problema ce iti apare in cale. Sfat : ca sa ai o viziune de ansamblu, mentine-te calm si fa un pas in spate la nevoie. Daca gandesti prea mult, relaxeaza-te ca sa simti mai mult evenimentele zilei.

Horoscop azi PESTI

Din punct de vedere emotional, azi te poti izbi de un zid de caramida daca vei considera ca sentimentele tale nu sunt suficient de respectate si recunoscute asa cum ai dori sa fie. Daca continui sa proiectezi permanent acea imagine de putere emotionala si duritate, oamenii vor fi si ei in schimb duri cu tine sau se vor uita la tine sa ii sustii tu pe ei si nu invers. Acum este o zi in care poti lasa garda jos, cere ajutor si incurajare daca asta simti ca ai nevoie. Sfat : daca iti este mai bine sa iei o pauza si sa evadezi din realitatea vietii ca sa te reincarci, fa-ti acest bine. Si dormi mai mult !