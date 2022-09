Românii ar putea ajunge să înghețe în case toată iarna pentru 6 pâini pe lună. Asta arată calculele din spatele reducerii consumului de curent si gaze, făcute în exclusivitate de Realitatea PLUS.

Dacă este să vorbim despre menținerea unei temperaturi constante de 19 grade Celsius în case, la iarnă, așa cum am văzut că se discută la nivelul Comisiei Europene – în Elveția am văzut că se poate pedepsi depășirea acestei temperaturi inclusiv cu închisoarea – specialiștii spun că recomandă o temperatură de 21 de garde Celsius, nicidecum 19 grade Celsius. Cu două grade mai mult. Este o temperatură pe care, de altfel, majoritatea persoanelor încearcă să o păstreze în case iarna, și care duce la un consum mediu de 120 mc/lună și la o factură de 392 lei.

Specialiștii în energie spun că cu fiecare grad cu care reducem temperatura în casă scădem consumul cu 7%.

Așadar pentru cele două grade am câștiga 14% din consum, prin urmare ne-ar scădea consumul până la 103 mc/lună dacă am menține o temperatură de 19 grade Celsius, iar asta duce la o factură de 337 de lei. Scade, așadar, factura cu 55 de lei, o sumă din care nu ne permitem nici măcar să ne asigurăm pâinea pe o lună întreagă.