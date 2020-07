Președintele Klaus Iohannis a făcut noi declarații după ședința convocată la Palatul Cotroceni despre criza de coronavirus din România.

Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presă, joi, de la ora 15.00, la Palatul Cotroceni. Înainte, Iohannis s-a întâlnit, de la ora 14.00, cu ministrul de Interne, Marcel Vela, cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, şi cu secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, chestor şef de poliţie Bogdan Despescu, pentru a analiza măsurile de gestionare a pandemiei.

Principalele declarații ale președintelui Klaus Iohannis după întâlnirea cu Marcel Vela și Raed Arafat:

„Peste 400 de persoane la Terapie intensivă. Azi e un nou record negativ. Este extrem, extrem de ingrijorator si pe bună dreptate ne punem întrebarea ce avem de gand? Cum am putut să ajungem aici?

Se știe că în starea de urgență, în România am avut epidemie, decese, dar un număr foarte limitat.

Autoritățile își făcuseră treaba, lucrurile au mers rezonabil de bine până acum câteva săptămâni, pandemia a fost gestionată bine de guvern.

Situația nu a convenit PSD-ului. Guvernul, președintele, autoritățile și-au făcut treaba. Atunci, PSD a căutat soluții pentru PSD, nu pentru români.

Din păcate, PSD controlează încă majorități în Parlament, împreună cu alții cu care pactizează – cu UDMR de exemplu, să nu uităm că PSD a pactizat cu UDMR pentru a trece pe șest autonomia așa-zisei secuimi. Și atunci PSD a acționat acolo unde are putere în Parlament.

A făcut harcea-parcea puțina legislație pe care am avut-o pentru a gestiona această pandemie. Cu un cinism inimaginal, au tras de timp ca sa nu apara noua legislatie.

Stimați PSD-iști, nu caut vinovați, îi cunosc și îi arăt cu degetul. Pe voi vă arăt cu degetul”, a declarat Iohannis.

Șeful statului a trecut apoi în revistă câteva date legate de măsurile Guvernului, legislația pe care a avut-o la dispoziție pentru a controla epidemia de coronavirus din România. Iohannis a acuzat din nou PSD pentru tergiversarea legislației necesare pentru starea de urgență, alertă din timpul epidemiei de COVID.

„În 25 iunie, CCR stabilește că anumite articole sunt neconstituționale. În acea zi am avut 465 cazuri noi. În 2 iulie, CCR motivează decizia. Erau 450 de cazuri. Guvernul nu a putut în această perioadă să vină cu o nouă inițiativă, pentru că trebuie preluate observațiile CCR. Apoi, în 4 zile, guvernul se mișcă rapid și depune proiectul de lege pentru carantină în Parlament. Aveam circa 200 de cazuri

Apoi PSD începe să tragă de timp, și legea care putea fi trecută urgent prin Parlament, se dezbate 2 săptămâni, timp în care pacienți bolnavi pleacă acasă, nimeni nu e carantinat și amendat. Rezultatul îl citim azi în tabel… Legea ajunge la mine în 18 iulie, o promulg imediat.

888 cazuri în 18 iulie. Un zidar nu poate construi o casă fără mortar. Un tâmplar nu poate lucra fără cuie. Guvernul nu poate lucra fără legi. Guvernului i s-au luat din mână legile timp de 3 săptămâni.

PSD a tras de timp și a creat această situație în Parlament.

De ce? Explicația e cutremurător de simplă: nemulțumit de reușitele guvernului PNL, PSD a creat intenționat o criză sanitară ca să poată critica guvernul pentru măsuri care nu au putut fi luate.

Pentru PSD nu contează că mii de români s-au îmbolnăvit, sute de români au murit.

Acesta este PSD, aceasta este explicația și vă rog să o țineți minte”, a subliniat Iohannis.

Președintele a mulțumit românilor că , în marea lor majoritate, respectă măsurile anti-COVID. Despre cei care nu respectă măsurile, șeful statului a precizat că vor fi sancțiuni drastice, în cazul lor.

„Suntem în această situație – 1.350 de pacienți, 35 de decese, un număr în creștere de persoane bolnave. Noi, eu, Guvernul, autoritățile responsabile suntem hotărâți să gestionăm această criză și această nouă formă de criză. Am avut ieri o discuție cu guvernanții, astazi am avut o discutie foarte aplicata cu ministrul Afacerilor Interne, cu doi secretari de stat care se ocupa de zona Poliției si de zona situațiilor de urgență și am convenit că este momentul să fim extrem de fermi, extrem de aplicați.

Dragi români, toate studiile sociologice arată că 90% dintre voi respectă normele, se conformează, poartă mască, păstrează distanța. Vă mulțumesc! Marea majoritate ați înțeles că avem nevoie de disciplină.

Cei care nu au înțeles vor fi amendați. Este obligatoriu ca toată lumea să respecte normele pentru ca noi toți să putem stăpâni această boală. Pentru ca noi toți să putem stăpâni această pandemie.

Eu, Guvernul, autoritățile știm ce avem de făcut. Internele știu ce au de făcut. Ministrul Sănătății, Ministerul Sănătății, știe ce are de făcut.

Departamentul pentru Situații de Urgență pregătește spitalele. Avem peste 800 de paturi pregătite pentru terapie intensivă. La momentul acesta, deja jumătate sunt ocupate.

Atenție! Avem nevoie de măsuri foarte ferme! Mă bazez pe voi, dragi români, să respectați aceste norme. Iar cei care nu le respectă vor suporta rigorile legii.

Important este ca împreună să trecem cât se poate de bine peste această criză sanitară creată cu cinism de un partid din România!

Vă doresc tuturor multă sănătate!”, a spus, în încheiere, Klaus Iohannis.

Declarația de presă de la Cotroceni a fost făcută după ședința președintelui Klaus Iohannis cu Raed Arafat și Marcel Vela pentru noi măsuri după creșterea masivă a infectărilor COVID și a celor internați la Terapie Intensivă. Cu o zi în urmă, Iohannis a declarat, miercuri, că reinstituirea stării de urgență este ultima soluție. Reamintim că ministru lSănătății, Nelu Tătaru, a spus că dacă experții o vor cere, la circa 2.500 de cazuri pe zi, el va propune reinstituirea stării de urgență.

Șeful DSU, Raed Arafat, a prezentat miercuri noile măsuri privind limitarea răspândirii noului coronavirus propuse de Comitetul Național pentru Stuații de Urgență și aprobate în ședința de Guvern. Deşi iniţial se vorbea de distanţare fizică pe plajele din România pentru toate persoanele care nu fac parte din aceeaşi familie, Raed Arafat a anunţat miercuri seară că Guvernul a eliminat aceste măsuri din Hotărârea de Guvern.

Raed Arafat, șeful GCS, a anunțat că au fost aprobate două măsuri: cea privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise, în condiții stabilite de autoritățile locale, și cea privind orarul de funcționare al teraselor, cluburilor, barurilor și sălilor de jocuri de noroc.