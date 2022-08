România este o țară bolnavă, la propriu. Sistemul de Sănătate este în ruine, deși cotizăm bani grei din salarii și pensii pentru bugetul uriaș al unui minister pe care alții îl sifonează după bunul plac. Medicii de bună-credință care au mai rămas încă în țară, eroii în halate albe din pandemie, suferă zilnic umilințe de la băieții deștepți care fac bani grei pe suferința și lacrimile bolnavilor.

Asta în timp ce Alexandru Rafila își instalează prietenii la cârma spitalelor care stau să cadă și iau foc, sau împarte bani grei pe ochi frumoși către unii și alții. Cruntă dezamăgire acest doctor, cu legături importante la OMS, pe care mulți dintre noi îl credeau salvatorul acestui sistem putred și corupt. Aroganța ministrului a atins noi cote și a ajuns să ne vorbească despre empatia cu care trebuie tratați bolnavii CITEZ: „Ne tratăm de multe ori pacienții într-un mod distant, când ei au nevoie de foarte multă atenție, de foarte multă empatie, foarte multă grijă”, am încheiat citatul. Serios, domnule ministru? Românii trebuie tratați înainte de toate cu respect. Iar pentru asta este nevoie de infrastructură modernă și de medicamente. Dacă nu știați, în multe spitale, bolnavii urlă de durere în secții pentru că nu au calmante! Când veți înceta, voi cei de la conducerea țării, sifonarea banilor pe care trebuie să îi direcționați pentru salvarea acestei țări? Că ne-am săturat de minciuni și promisiuni. Despre siguranța medicilor nu vorbește nimeni. Ați văzut cu toții ultimul caz, cel de la Fetești, în care o doamnă doctor a fost bătută chiar în spital de un descreierat. Asta se întâmplă într-o țară în care legea a devenit opțională pentru mulți. Este îngrijorător că violența a devenit noua normalitate, în toată lumea, nu doar la noi. Și cum să nu fie așa când frustrările și nevoile zilnice au ajuns să ne copleșească pe toți? Vedem că oficialii BNR trag semnale de alarmă și spun că ne îndreptăm către dezastru. Aceștia spun că actualul sistem de pensii nu este sustenabil și ne atrag atenția că dacă nu începem să economisim, pensiile și salariile nu vor fi de ajuns pentru a ne menține nivelul de trai. Dar din ce să economisim, când veniturile nu ne mai ajung de la o lună la alta? Tot de la oficiali BNR aflăm că până și țara se împrumută pentru putea plăti facturile la energie. Liderii coaliției par că au oprit cearta și că lucrează intens la un nou pachet social pentru românii vulnerabili. La Palatul Victoria se fac calcule inclusiv pentru majorarea pensiilor, cel puțin cu rata inflației. Și salariul minim ar urma să fie majorat, de la 1 ianuarie. Potrivit unor surse, acesta ar putea să ajungă la 2.850 de lei. În prezent, salariul minim pe economie este de 2.550 de lei brut. Aproape jumătate din sumă se duce, însă, pe taxe și impozite. Tot la stat. Dar ce să ne facem până atunci? Pentru că trebuie să ne așteptăm la o iarnă de coșmar, cu facturi uriașe la energie electrică, ne transmit specialiștii din domeniu, în ciuda promisiunilor aleșilor. Și asta pentru că, luna aceasta, atât România, cât și restul Europei au cumpărat energie electrică la prețuri record. Chiar și de 6-7 ori mai mari față de anii precedenți. Potrivit Bloomberg, care a analizat piața energiei și a realizat chiar și o hartă a prețurilor la electricitate, în urmă cu doi ani, țările europene plăteau 75-100 euro pe megawatt-oră. Conform acestei hărți, astăzi, România cumpără energie mai scumpă decât Letonia, Irlanda și Malta și plătește mai mult decât triplu față de Spania și Turcia. Plătim o medie de 616 euro/MWh, față de 600 de euro, cu cât achiziționează alte țări. Asta pentru că deși avem resurse, nu suntem capabili să producem la noi în țară. O fac alții și ne-o vând la prețuri uriașe. Și noi sărăcim, fiind furați cu legea în mână. Situația este fără precedent și pentru cea mai puternică economie a lumii. În Statele Unite, peste 20 de milioane de familii nu își mai permit să plătească facturile, arată ultimele statistici. Și președintele francez Emmanuel Macron și-a atenționat deja poporul în legătură cu schimbarea radicală ce va veni odată cu această toamnă. Acesta spune că sfârșitul „erei abundenței și a lipsei de griji” ajunge la final, în contextul crizelor tot mai grave cu care se confruntă întreg globul. Libertatea noastră, spune Macron, dreptul cu care atât de mulți dintre noi ne-am obișnuit are un preț. Și, de cele mai multe ori, trebuie să îl apărăm prin sacrificii, a încheiat acesta. Iar sacrificiul este făcut pentru că un dement care visează la recrearea URSS a dezlănțuit moartea și teroarea în Ucraina. Războiul trebuie încheiat cât mai repede. Prin dialog și nu prin victorii cu prețul vieții a zeci de mii de nevinovați, pe teren. Altfel vor urma multe ierni reci peste întreaga lume. Și va fi tot mai greu să ne păstrăm speranța în acest noian de tulburări și presiuni uriașe. Dar Legile Puterii este o emisune despre oameni și fapte și cum de la politicieni nu avem prea multe fapte de lăudat, astăzi vrem să vă prezentăm povestea unui român care ne dă o lecție de răbdare și demnitate. Invitatul meu, Marius Balo- profesor de engleză, a rămas orfan de tată încă de la vârsta de 10 ani și a fost crescut doar de mamă. A terminat Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca și apoi a urmat 3 ani de Master în Teologie la Academia Sfântul Vladimir, în New York. În 2004 s-a întors în România pentru că mama sa suferea de o boală gravă, dar după 2 ani, aceasta s-a stins din viață. În România, Marius a lucrat o vreme la Institutul Român pentru Pace, apoi a realizat emisiuni pe teme spirituale la o televiziune din Cluj-Napoca. În 2008 a plecat la un prieten în China, iar după 2 ani a decis să se stabilească acolo. A lucrat ca profesor de engleză la o grădiniță, ulterior la o școală de engleză pentru adulți și a predat chiar și la Universitatea Renmin din Beijing. Un compatriot i-a propus să lucreze la o firmă de creditare, deținută de mai mulți chinezi. Marius spune că primea câte 80 de dolari pentru fiecare zi in care participa la ceremoniile de semnare a contractelor de împrumut. Balo figura ca director în actele a 3 firme fantomă cu sediul în Marea Britanie de care el nu știa, mai ales că nu a semnat nici un act în acest sens. Chinezii au profitat că era străin, i-au folosit datele și l-au șantajat. Pe 28 martie 2014 poliția l-a arestat pe el și pe alți angajați din firma respectivă. Românul nu știa ce se întâmplă și de ce a fost reținut, pentru că nu avea cunoștință de fraudele respective. Exact ca în povestea biblică a lui Iov, pentru Marius Balo au urmat o perioadă lungă de chin, tortură fizică și psihică. Românul și-a petrecut primii doi ani într-o cameră de 16 metri pătrați, împreună cu alți 12 infractori periculoși. În cușca respectivă nu exista mobilier, dormeau pe ciment, iar toaleta era o gaură făcută în ciment. Judecătorii au decis să îi dea o sentință dură: 8 ani de închisoare și l-au mutat la Penitenciarul de Maximă Siguranță din Shanghai. Autoritățile române au eșuat în a-l salva, în ciuda demersurilor făcute de familie și prieteni. Marius și-a ispășit fiecare zi din pedeapsa primită pe nedrept, iar strigătele sale nu au fost auzite de toți cei care s-au perindat la butoanele puterii în acești 8 ani. Dar a fost auzit de Dumnezeu, stâlpul de care s-a sprijinit în perioada de suferință cumplită. A fost eliberat pe 27 martie în acest an, dar a mai rămas o lună în China din cauza pandemiei. S-a întors acasă, întâmplător sau nu, chiar în duminica de Paște. Astăzi se află în platoul Realitatea Plus și aflați chiar de la el cum ne putem păstra demnitatea chiar și în cele mai negre momente ale vieții.

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir