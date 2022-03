Liderul principalului partid de guvernământ vrea ca actualul consum de gaz rusesc al României sa fie înlocuit cu gaz din producția autohtonă. Înaintea reuniunii săptămânale a forului de conducere al PSD, Marcel Ciolacu a explicat că România are cea mai mica dependenta fata de gazul rusesc (circa 10%) și are un an la dispoziție pentru a-și dezvolta capacitățile de extracție a gazului, dar și producția de hidroenergie și punerea în funcțiune a reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.

În acest moment nu avem „nicio problemă. Avem un an la dispoziţie să ne pregătim, sper să fie înlocuit în proporţia cea mai mare de gazul românesc, dependenţă noastră de Rusia e cea mai mică din Europa, 10%. Legea Offshore e o prioritate pentru mâine, sunt convins că în următoarele săptămâni Legea Offshore va trece prin Parlament”, a dat asigurări președintele Camerei Deputaților. Potrivit lui Marcel Ciolacu, războiul din Ucraina are consecințe economice mondiale, dar cele mai afectate sunt țările din imediata vecinătate a zonei de agresiune.

Sursa: Realitatea Din PSD