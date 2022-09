Marcel Ciolacu, a anunțat ferm că majorarea pensiilor trebuie făcută în același timp pentru toată lumea. Președintele PSD a reamintit că această creștere va fi sigur începând de la 10%.

„Trebuie să respectăm legea. Așteptăm indicele de inflație cu adevărat de anul anterior (…) Am spus, nu e prima oară, trebuie să plecăm de la 10% categoric. Când mărim pensiile, mărim la toată lumea, şi cei care au pensii mai mici, şi cei care au pensii mai mari. Părerea mea e că trebuie găsită calea… cum am găsit când am intrat la guvernare acel program pe care le-am lucrat împreună cu doamna Olguţa Vasilescu, în care la anumite zone, la peste trei milioane şi jumătate de pensionari am venit şi cu acele ajutoare pe o perioadă, mai ales perioada de iarnă, şi se vede cât de bine au venit”, a declarat Marcel Ciolacu, joi seară, la Craiova, prezent la inaugurarea Centrului „Constantin Brâncuși” construit în incinta Muzeului de Artă din Craiova.

La începutul săptămânii, Marcel Ciolacu a declarat că ”este inuman să vorbim de o decizie de a avea sub 10% o mărire a pensiilor” și a dat asigurări că pensiile vor fi majorate din 2023.

”Nu ştiu ce deranj a fost că am venit cu anumite soluţii la început de sesiune parlamentară, cu o viziune pe anul viitor, pe urmă să urmeze să fie discutate şi normal, să fie sustenabil. Am zis: dom-le haideţi să venim din noiembrie – ar fi o premieră în cei 30 de ani de la Revoluţie să venim cu legea bugetului în noiembrie, să avem timp să o dezbatem, cea mai importantă lege care este votată în Parlament. Din punctul meu de vedere şi al colegilor mei, celor care am făcut impactul bugetar, repet, am părerea că va fi o creştere economică mai mare, ne încadrăm, este inuman să vorbim de o decizie de a avea sub 10% o mărire a pensiilor”, a declarat președintele PSD.