Marian Vanghelie candidează din partea Partidului Social-Democrat Independent pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 5. Fostul primar a lansat un mesaj de unitate pentru toți bucureștenii, dar și pentru locuitorii sectorului respectiv.

Marian Vanghelie: „În aceste zile, care ne-au pus la grea încercare, avem de luat câteva decizii importante. E nevoie să depășim acest moment și să reușim să mergem mai departe. Mă uit în jurul meu și văd oameni puternici, indiferent de vârstă, indiferent de situația materială. Nu contează dacă sunt ardeleni, moldoveni sau munteni. Văd români care nu și-au pierdut speranța, care mai au puterea să creadă în mai bine. Cu toții vrem să schimbăm lucrurile într-o direcție care să ne aducă mai multă bucurie. Cu toții vrem să vedem din nou copiii care se duc bucuroși la școală, bătrânii care nu se mai sperie de grija zilei de mâine, familii care trăiesc liniștite și în siguranță. Împreună putem face toate aceste lucruri, pentru că forța noastră stă în unitate! Am fost și vom rămâne uniți, pentru că așa am crescut, așa am fost învățați. Să nu uităm să ținem unii la alții, să ne respectăm și să luptăm pentru ceea ce considerăm că ni se cuvine. Sunt alături de voi și aștept cu nerăbdare să ne vedem și să luăm împreună deciziile potrivite: pentru noi, pentru România, pentru Sectorul 5 și pentru un București de care ne e dor tuturor!”