Având în vedere situația epidemiologică actuală privind infecția cu Covid 19 și Hotărârea nr. 6/06/03/2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, Consiliul de Administrație al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș hotărăște:

1. Se suspendă în totalitate stagiile clinice și lucrările practice pentru disciplinele clinice ale studenților Facultății de Medicină, Facultății de Medicină în limba engleză, Facultății de Medicină dentară și Facultății de Farmacie, pentru zilele de 9-10 martie 2020. Lucrările practice desfășurate în alte spații spații decât clinicile universitare precum și cursurile se vor desfășura conform programului normal.

2. Începând cu data de 11 martie 2020, stagiile clinice și lucrările practice pentru disciplinele clinice se vor desfășura în spațiile puse la dispoziție de către universitate, altele decât cele aparținând clinicilor . Șefii de disciplină vor organiza aceste activități sub formă de Case-Based Learning și Problem-Based Learning, utilizând Must Seen Clinical Situations corespunzător fiecărei discipline clinice. În acest sens, se va face o programare săptămânală a temelor și a cadrelor didactice responsabile de acestea, care vor fi transmise la Decanatele facultăților.

3. Decanatele vor evalua în cursul zilei de 9 martie spațiile necesare pentru desfășurarea acestor activități și vor aloca aceste spații fiecărei discipline clinice în funcție de numărul de studenți aflați în stagiu. În situații speciale, se vor muta ore de seminarii, cursuri sau lucrări practice care se desfășoară între orele 8-14, în segmentul orar 14-20 pentru a elibera spațiile necesare activităților de la punctul 2.

4. Serviciile administrative vor lua măsuri de urgență pentru funcționalizarea tuturor spațiilor care pot fi utilizate în scopuri didactice și pentru intensificarea măsurilor profilactice specifice.

5. Cursurile postuniversitare și manifestările științifice programate a se desfășura în universitate se amână pană la stabilizarea situației actuale.

6. Deplasările cadrelor didactice în zone cu risc epidemiologic și mobilitățile studențești de tip outcoming și incoming se suspendă.

7. În funcție de evoluția situației epidemiologice, Universitatea va lua măsuri suplimentare de prevenire a răspândirii bolii.

Consiliul de Administrație, 8 martie 2020