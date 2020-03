CORONAVIRUS ROMANIA // DECLARATII MINISTERUL DE INTERNE // Decizii majore luate, cu puțin timp în urmă, de autorități! Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține, la această oră, o declarație de presă la sediul Ministerului Afacerilor Interne. La declarație participă și secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu.

Realitatea.net transmite LIVE TEXT declarațiile autorităților:

Marcel Vela:

Nu avem raspandire comunitara extinsa in Romania. Am reusit acest lucru pana acum.

Masurile luate in prima zi sunt cele pe care le-am prezentat imediat. Acum se adauga alt set de decizii:

Am emis mai multe ordine. Prevederile acestor acte normative vor fi detaliate. Tot ceea ce decidem prin ordine are scopul de a limita riscul la care se expune populatia.

Ordonanta militara impotriva raspandirii COVID-19 care va regla tot ce se intampla in zilele urmatoare:

Art.1. – (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.

(2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 2. – (1) Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.

(2) Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate”, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 3. – (1) Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane.

(2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.

Art. 4. – În intervalul orar 06.00 – 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 5. – (1) În intervalul orar 22.00 – 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 6. – (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României, pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine.

(2) Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:

a) sunt membri de familie ai cetățenilor români;

b) sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale

Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;

d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;

e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;

g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);

h) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 7. – (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.

(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

(3) Măsurile dispuse potrivit alin.(1) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.

(2) Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

(3) Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin.(1).

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. – (1) Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3), cu următorul cuprins:

„(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.

(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora”.

Raed Arafat:

Cel mai important lucru e siguranta celor care lucreaza in sistem.

Deși inițial conferința de presă a fost programată pentru ora 19, autoritățile s-au răzgândit și au reprogramat informarea pentru ora 20.

Deciziile vin la o săptămână de la învestirea noului Guvern Orban și de la decretarea stării de urgență pe teritoriul României din cauza epidemiei de coronavirus.

Autoritățile au anunțat, sâmbătă, un nou bilanț al îmbolnăvirilor de COVID-19: 367 de cazuri de români confirmați , o creștere cu 59 de cazuri noi față de ziua precedentă. Au fost cele maai multe cazuri confirmate într-o singură zi.

Vineri seară a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului de Interne, Marcel Vela, pentru operationalizarea conducerii politiei locale de catre structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Ordinul a fost discutat în ședința-maraton a Guvernului din această săptămână. Premierul Ludovic Orban a anunțat joi că a cerut MAI, mai ales după preluarea Poliției Locale, să ia măsuri energice pentru respectarea carantinei și izolării l domiciliu, inclusiv cu echipe mobile care să verifice la fața locului, cu primăriile. Ludovic Orban a cerut măsuri drastice de sancționare, prin amenzi sau dosare penale pentru cei care nu respectă carantina și izolarea la domiciliu.

Ordinul a fost necesar pentru aplicarea masurilor din competenta Ministerului Afacerilor Interne, prin includerea politiei locale in ansamblul misiunilor specifice desfasurate de catre structurile ministerului, in contextul raspandirii noii forme de Coronavirus SARS-COV-2, care determina boala COVID-19 si in temeiul decretului prin care a fost instaurata starea de urgenta pentru 30 de zile.

„Pe durata starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020, Politia Romana conduce operational, prin inspectoratele de politie judetene/ Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, politia locala care functioneaza in raza de competenta a acestora”, stabileste articolul 1 al ordinului.

Guvernul s-a întrunit pe 18 martie, în sistem de videoconferință, în prima întâlnire după instaurarea stării de urgență pe teritoriul României. De luni, 16 martie, pe teritoriul României a fost decretată starea de urgență națională, pentru o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 30 de zile. Starea de urgență presupune adoptarea unor măsuri excepționale. Este vorba despre măsuri ce se iau imediat, dar și unele care ar putea fi adoptate gradual, în funcție de cum evoluează situația la nivelul țării. A fost prima ședință a Cabinetului Orban după învestirea de la sfârșitul săptămânii trecute, sâmbătă, 14 martie.