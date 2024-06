În dorința de a lămuri lucrurile și de a clarifica situația, liderul PNL, Nicolae Ciucă, a fost interogat de reporteri pe subiect. Acesta a fost solicitat să comunice oficial cu privire la speculațiile care au circulat în ultima vreme și să arate ce înseamnă pentru el aceste zvonuri.

Nicolae Ciuca: Va pot spune cu toata responsabilitatea ca Partidul National Liberal va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale si toate aceste scenarii, cum este normal in viata politica, si in dezbaterea publica fac deliciul analizelor. Dar, acum cand noi discutam, si nu se va schimba aceasta abordare, Partidul National Liberal va avea propriul candidat.

Reporter: La doua zile diupa alegeri, in fiecare zi Marcel Ciolacu a iesit si a spus public ca si-ar dori o alianta prin care PSD si PNL sa sustina un candidati comun. Vedeti posibil scenariul prin care PSD sa il sustina pe Nicolae Ciuca in cursa pentru Palatul Cotroceni

Nicolae Ciuca: Am discutat adineauri si va spun inca o data pe cifre. Daca ne uitam la cifrele obtinute de fiecare partid,suma lor este considerabil mai mare decat votul obtinut pe lista comuna. Ca atare, electoratul fiecaruia dintre noi trage si se mobilizeaza pentru tot ceea ce inseamna valorile si identitatea fiecarui partid. Ca atare, in momnetul de fata, sustin cu tarie ca fiecare dintre noi sa ne mobilizam electoratul si sa avem propriile optiuni si argumente pebtru a intra in alegerile prezidentiale si in cele generale.

Reporter: Vedeti posibil un tandem Dvs – presedinte – Marcel Ciolacupremier pentru urmatorii ani?

Nicolae Ciuca: Dupa ce avem alegerile si vedem care sunt din nou rezultatele si optiunea cetatenilor romani la vot, trebuie sa existe o majoritate considerabila in Parlament si de asemenea o majoritate care sa formeze o coalitie pentru a putea sa guvernam pe principiul stabilitatii in continuare, pentru ca acesti aproape 3 ani de zile au demonstrat ca atunci cand o coalitie are aceasta majoritate consistenta, poate sa asigure deciziile necesare ca tara sa treaca prin situatii de criza, si asa cum vedem perspectiva, cel putin pe termen scurt, va fi nevoie in continuare de acea stabilitate politica sa putem sa guvernam.

Reporter: Mai poate functiona coalitia de guvernare daca Ciolacu si Nicolae Ciuca vor fi adversari?

Nicolae Ciuca: Din perspectiva mea da, pentru ca aici este vorba de de o confruntare politica, desigur, nu ne asteptam sa fie un fel de tango, este o chestiune foarte serioasa in ceea ce priveste guvernarea. Iar in partea cealalta, asa cum am facut si in campania la locale, vom merge pe aceasi linie a proiectelor, a obiectivelor, astfel incat sa ramanem in decenta pe care incercam si despre care vorbim, si trebuie să o generam catre fiecare dintre cetatenii României.