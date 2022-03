Organizatorii celei mai frumoase experiențe de festival din Europa, UNTOLD, anunță noi artiști care vor ajunge în Cluj-Napoca, în perioada 4-7 august 2022.

Și anul acesta pe scena principală a festivalului vor urca cele mai mari nume din industria muzicală.

Pentru cea de-a șaptea poveste UNTOLD, cele patru zile și patru nopți de festival vor oferi o altă experiență fantastică alături de unul dintre cei mai mari DJ-i ai lumii, HARDWELL. Alok, Lost Frequencies, Steve Aoki, Vini Vici și mulți alții urcă în line-up-ul UNTOLD.

HARDWELL SE ÎNTOARCE CU REBELS NEVER DIE WORLD TOUR

După o pauză de patru ani, timp în care a fost susținut de sutele de mii de fani, Hardwell se întoarce în circuitul de festival. Anul acesta, creatorul stilului big-room house a ales doar 4 festivaluri mari din întreaga lume în turneul de revenire: UNTOLD, TML, Ultra si Creamfields. Robert van de Corput aka Hardwell vine din Olanda și este considerat un artist cu pedigree. Doi ani la rând a fost votat NO. 1 DJ în Top 100 DJ Mag, este producător, muzician, proprietar de label și unul dintre personajele cheie pe scena muzicii electronice de azi, reușind să creeze rețeta pentru un nou gen în muzica electronică, ,,Big Room House”.

Un maestru al stilului progressive și electro-house, olandezul a lansat în martie 2011 un show radio (Hardwell On Air) difuzat în 25 de țări ale lumii. În același an au apărut succesele ,,Encoded”, piesă care s-a viralizat pe platforma YouTube ajungând la 8,8 milioane de vizualizări – un record pentru o producție EDM, și ,,Zero 76″, colaborarea cu mentorul său Tiesto, cu care a marcat 8,2 milioane de vizualizări.

Din 2013 până în 2018, Hardwell a fost mereu în turnee. În 2017 a fost la Cluj-Napoca, unde a făcut un super show pe scena principală a festivalului UNTOLD. Un an mai târziu, în septembrie 2018, artistul a luat decizia de a se retrage din circuitul de evenimente și a lansat pe conturile de social media o scrisoare plină de emoție adresată fanilor săi. Single-ul ,,Power”, lansat în acel an, a ajuns la un număr impresionant de ascultări pe platforma Spotify, 94 de milioane. A continuat să producă muzică și în 2020 a lansat un album manifest, ,,The Story Of Hardwell”, o compilație în care a inclus cele mai bune producții proprii.

BRAZILIANUL ALOK SE VA AFLA PENTRU A DOUA OARĂ PE SCENA FESTIVALULUI UNTOLD

DJ-ul care a urcat în clasamentul oficial TOP 100 DJ Mag pe locul 4, ALOK a avut un set live cu multe surprize și a promis fanilor UNTOLD că va continua să producă muzică și va reveni pe Cluj-Arena. În 2022, își respectă ambele promisiuni. Este considerat a fi cel mai mare DJ, producător brazilian din toate timpurile, în clasamentul oficial dedicat DJ-ilor profesioniști, clasament întocmit anual de publicația DJ Mag. Și-a făcut debutul în anul 2015, pe locul 44. În anul 2017, revista Forbes l-a inclus în lista celor mai influente persoane cu vârsta sub 30 de ani.

În 2021, a fost numit oficial cel mai urmărit artist din muzica electronică pe Instagram, a fost gazda celui mai mare livestream și e numărul 1 la nivel global pe Twitter. Alok este unul dintre producătorii a căror piese marchează un număr record de ascultări pe platformele de streaming, single-ul său de debut,,,Hear Me Now” are peste 574 de milioane de stream-uri pe Spotify.

Experiența UNTOLD a însemnat reunirea familiei pentru DJ-ul belgian LOST FREQUENCIES, care a ajuns la ediția de anul trecut însoțit de părinții săi. Acesta a declarat că și-a dorit să-și aducă mama la un festival pe care-l iubește. Ultimul single al producătorului belgian, intitulat ,,Where Are You Now” a fost produs în colaborare cu artistul britanic Calum Scott, cu care s-a întâlnit pentru prima dată pe scena principală a festivalului UNTOLD, ediția 2021. ,,Where Are You Now” este piesa cu care Lost Frequencies a ajuns în toate clasamentele lumii, videoclip-ul piesei a trecut de 47 de milioane de vizualizări pe YouTube, iar pe Spotify piesa a fost ascultată de peste 370 de milioane de ori.

Sunt puține proiecte în industria muzicală care să aibă un sound atât de bine definit precum Aviram Saharai și Matan Kadosh cei doi membri VINI VICI. Primul single ,,Divine Mode”, lansat cu Iboga Records, a fost un succes uriaș, cei doi artiști continuând să producă piese care au ajuns în topurile underground. Israelienii de la Infected Mushroom, considerați pionierii stilului psytrance i-au numit pe cei doi membri Vini Vici ca fiind cei mai relevanți artiști ai acestui gen.

Unul dintre cei mai interesați artiști ai lumii, preocupat de noile tehnologii, precum NFT ori Metaverse, este producătorul de două ori nominalizat la premiile Grammy, DJ-ul care face din orice apariție pe scena principală a festivalului UNTOLD un spectacol, STEVE AOKI. Acesta completează line-up-ul pentru cea de-a șaptea ediție.

Considerată casa techno a UNTOLD, scena Galaxy are, la rândul ei, artiști în premieră pentru festival: germanul Stephan Bodzin, un artist autentic, considerat o figură iconică a stilului techno underground. Supranumită ,,regina hard-techno” Amelie Lens revine la scena Galaxy, alături de Maceo Plex, Mathame, DJEFF și Mahony. Alți artiști vor fi anunțati în curând.

Scena Alchemy prezintă și în 2022 cele mai cunoscute nume din dubstep, grime, trap, hip-hop, trip-hop: Borgore, Netsky, Malaa, Princess Nokia, Noisia, Dub FX & Woodnote, Sub Focus B2B Wilkinson, Deliric X Silent Strike, Grassu XXL & Guess Who, Macanache, Nane. Stilul trance este celebrată la fiecare ediție a festivalului UNTOLD, iar anul acesta scena Fortune va fi gazdă pentru artiști precum Ferry Corsten, Aly & Fila, Giuseppe Ottaviani sau Markus Schulz.

Sursa: Realitatea de Cluj