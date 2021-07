Începând de azi, oricine caută un loc de cazare pentru perioada festivalului UNTOLD, va găsi cel puțin o opțiune care să îi fie pe plac.

Fanii festivalului care nu au reușit încă să-și rezerve un loc de cazare, o pot face direct de pe site-ul UNTOLD, la secțiunea Accommodation. Peste 6.000 de locuri de cazare, dintre care și în căminele studențești din Cluj-Napoca, sunt deja disponibile.

LOCURI ÎN CĂMINELE STUDENȚEȘTI

În CAMPUSUL UNTOLD, fanii vor avea posibilitatea să se cazeze în camere cu 2, 3 sau cu 4 paturi în căminele Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV- Agronomie), ale Universității Tehnice (UTCN 4 si 2), ale Institutului Teologic Protestant ( ITP) și ale Universității Babes- Bolyai (UBB- Economica II). Camerele de cămin vor avea pază pe tot parcursul șederii și recepție non-stop. Opțiunile disponibile sunt:

Camere Premium (Cămin USAMV ) – 3300 RON ( taxe incluse) / 4 nopți – baie proprie, 2 persoane în cameră

Camere Confort (Cămin UTCN) – 2796 RON ( taxe incluse)/ 4 nopți – baie proprie, 4 persoane în cameră

Camere Confort (Cămin UBB ) – 3100 RON ( taxe incluse)/ 4 nopți – baie proprie, 3 persoane în cameră

Camere Basic (Cămin UBB ) – 2519 RON ( taxe incluse)/ 4 nopți – baie comuna, 3 persoane în cameră

LOCURI ÎN HOTELURILE DIN CLUJ-NAPOCA

Fanii festivalului trebuie să știe că există locuri de cazare disponibile și în hotelurile din Cluj Napoca. Opțiunile disponibile sunt:

Camere Bronz (hoteluri/pensiuni 3/4 stele) – de la 2465 RON ( taxe incluse) / 4 nopți – 2 persoane în cameră/ mic dejun inclus

Camere Silver (hoteluri 3/4 stele) – de la 3240 RON ( taxe incluse)/ 4 nopți – 2 persoane în cameră/ mic dejun inclus

Camere Gold (hoteluri 4/5 stele) – de la 4284 RON ( taxe incluse)/ 4 nopți – 2 persoane în cameră/ mic dejun inclus

Mai multe informații despre facilitățile fiecărei opțiuni de cazare găsiți pe http://untold.com/accommodation. După epuizarea locurilor de cazare, organizatorii vor suplimenta cu noi opțiuni.

CEI MAI BUNI ARTIȘTI AI MUZICII TRANCE URCĂ PE SCENA FORTUNE LA UNTOLD 2021

Aly & Fila, Andrew Rayel, Cosmic Gate, Emma Hewitt, Giuseppe Ottaviani, John O’Callaghan, Markus Schulz sunt unii dintre cei mai buni artiști trance ai momentului și vin în acest an pe scena Fortune a festivalului UNTOLD. Fanii muzicii trance trebuie să știe că în line-up mai urcă și alți artiști ai genului: Alex M.O.R.P.H, Allen Watts, Billy Gillies, Bogdan VIX, Bryan Kearney, Corti Organ, Craig Connelly, DRYM, Exolight, Factor B, Gardenstate, Jordan Suckley, MEN-D, Nikolauss, Paul Thomas, Ram & Susana Pres. Tales Of Life, Richard Durand, Roman Messer, Ruben De Ronde, Sneijder, Solarstone, Starpicker, Suncatcher, Super8 & Tab, The Real Experience, The WLT și Will Atkinson.

Organizatorii festivalului UNTOLD spun că în curând vor anunța și alte nume mari care vor urca pe scenele UNTOLD 2021.

Festivalul UNTOLD, ediția 2021 va avea loc în perioada 9-12 septembrie, la Cluj-Napoca.

