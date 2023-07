Premierul a fost luat prin surprindere de demisia directorului SRI, Eduard Hellvig. Aflat în vizită oficială în Germania, Marcel Ciolacu a declarat că a aflat „puțin înainte” de ultima conferință de presă a directorului SRI. Mai mult decât atât, președintele PSD susține că șeful statului nici nu l-a informat și nici nu l-a consultat în legătură cu nominalizarea succesorului. „Nu am avut cu președintele României o astfel de discuție în ceea ce privește retragerea dlui Hellvig sau numirea altcuiva”, a spus Marcel Ciolacu la România TV. N-am informația și nu am discutat cu nimeni, a repetat premierul în problema succesiunii la conducerea SRI. Cum, tot repetitiv, a atras atenția că Serviciul are conducere, este condus de prim-adjunct. „Prim-adjunctul preia comanda”, a subliniat Marcel Ciolacu. „Eu am o provocare. Încerc sa fac față cu brio funcției de prim-ministru, să ne încadrăm în buget, să terminăm cu pensiile speciale, să funcționeze ordonanța cu prețurile la alimente, să intre în funcțiune schemele de ajutor pentru procesarea alimentară. Nu stau să analizez o Dreaptă unită, în care vine dl. Hellvig și pleacă dl. Hellvig. Alegerile sunt la anu\”, în decembrie „, a explicat ușor iritat premierul României.

Sursa: Realitatea Din PSD