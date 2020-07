Secretarul de stat Raed Arafat trage un semnal de alarmă ca urmare a creșterii numărului de cazuri de coronavirus înregistrat în ultimele 24r de ore. „Ar putea crește numărul de cazuri (de infectare – n.r.). Nimeni nu poate spune contrariul”, a declarat Arafat, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

„Cifrele arată o creștere a numărului de cazuri active. Se pune presiune pe sistemul sanitar, mai ales pe Terapie intensivă”, a afirmat secretarul de stat, precizând că unele unitități medicale se confruntă cu o lipsă a paturilor suficiente.

În opinia sa, în zilele următoare vom vedea impactul lipsei carantinei din această perioadă de vid legislativ generată de decizia CCR privind neconstituționalitatea textelor normative referitoare la carantină, izolare şi internarea obligatorie: „Daca pana acum gaseam solutii, mutam pacientii aflati in stare grava de la o unitate la alta, cum este cazul de la Dambovita (…), acum, din pacate, nu mai putem lua astfel de masuri, asa cum faceam inainte”.

Potrivit lui Arafat, Romania a ajuns in aceasta situatie „pentru ca o parte din populatie nu respecta regulile de protectie, portul mastii, precum si toate aspectele care puteau sa evite o astfel de crestere dupa masurile de relaxare”. El a subliniat, in context, ca masurile de relaxare trebuiau urmate de respectarea masurilor compensatorii stabilte de autoritatile cu competente in domeniu.

Mai mult decat atat, secretarul de stat spune ca impactul lipsei masurilor compensatorii „nu s-a vazut inca”.

„Nu sunt expert in drept (constitutional – n.r.), chiar daca ne intoargem la starea de urgenta, daca nu avem parghiile constitutionale, tot am putea avea probleme”, a aratat secretarul de stat.

„Noi nu recomandam o stare sau alta, ci masurile ce trebuie luate, de compensare, de prevenire. Oamenii trebuie sa inteleaga ca nu ne fac bine campaniile de negare a existentei virusului. (…) Avem nevoie de respecatrea masurilor si de luarea lucrurilor in serios”, este mesajul transmis de Raed Arafat.

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat, astăzi, un nou bilanț al infecțiilor cu coronavirus din România. La nivel național, sunt 555 de cazuri noi, acesta fiind cel mai mare număr de infectări din ultimele două luni. În ultimele 24 de ore, alte 18 persoane au decedat, ca urmare a infectării cu Covid-19.