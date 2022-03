În septembrie 2019, Curtea de Apel București a constatat calitatea lui Băsescu, actualmente europarlamentar, de colaborator al Securității sub indicativul „Petrov”.

Băsescu a contestat decizia primei instanțe, care l-a declarat colaborator.

Potrivit CNSAS, Băsescu, sub numele de cod „Petrov”, a dat note informative ce ar fi dus la menţinerea în ţară a unui coleg de la Institutul de Marină. Documentele arată că fostul președinte ar fi avut un ofiţer de legătură din Securitate și ar fi dat 2 note informative olografe.

Ca urmare a uneia dintre ele, un coleg n-a mai primit acceptul de a lucra pe nave româneşti care plecau în afara graniţelor ţării.

În timpul procesului, Traian Băsescu a negat că ar fi fost colaborator al Securităţi.

„Nu am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Nu am semnat un angajament în care să-mi fie introdus şi un nume conspirativ. (…) Nu am ştiut că Contrainformaţiile Militare sunt Securitatea. Am crezut că e un serviciu al Ministerului Apărării Naţionale”, a declarat fostul președinte.

În urma verdictului, Traian Băsescu ar urma să piardă drepturile rezervate foștilor șefi de stat. „Nu beneficiază de prevederile prezentei legi persoana căreia (…) i s-a constatat definitiv că a avut calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia”, potrivit unul amendatment adus Legea nr.406/2001”.