Șeful Casei de Pensii a calculat în direct, la Realitatea Plus, cu cât va crește pensia unui bărbat care a lucrat în condiții grele în construcții. Dacă în momentul de față primește o pensie de 2.192 de lei, după recalculare va beneficia de punctele de stabilitate și va primi în plus 1.432 de lei, ceea ce înseamnă că pensia sa va crește cu 65,33%.

Aflat în studioul Realitatea Plus, șeful Casei de Pensii a explicat, la tablă, cum se calculează pensia unui român încadrat în grupa a doua de muncă:

„Acest exemplu este un exemplu foarte elocvent pentru că domnul a lucrat în condiții foarte grele de muncă, respectiv grupa a doua de muncă. Are un număr de puncte contributiv, adică cel care pe care îl avem fiecare în funcție de salariile pe care le-am avut și de veniturile pe care le-am realizat.

Are un stagiu de cotizare, condiții de muncă normale, grupa a doua. Domnul a făcut stagiul militar

Pentru cei 21 de ani se acordă un stagiu suplimentar. Vorbim de un stagiu suplimentar pentru grupa a doua, pentru că acest beneficiu a rămas în continuare, cei care au lucrat în condiții grele de muncă primesc în plus acel stagiu de cotizare în plus față de anii lucrați în grupa a doua de muncă. Și mai are și o perioadă de șomaj.

Pensia în prezent este de 2.192 de lei

Stagiul de cotizare contributiv este decât această perioadă

Anii lucrați în condiții normale și de anii de grupa a doua de muncă.

Din totalul acesta de 43 de ani, practic noi adunăm acele puncte de stabilitate numai la acești ani contributivi de 36 de ani.

Nu se acordă la cei 43 de ani, că asta e și o mare confuzie.

Calculăm aceste puncte de stabilitate numai la anii efectivi lucrați și contribuiți.

Între 25 și 30 se dă 0.5 pe fiecare an, între 30 și 35 se dă 0,75, ce trece de 35 chiar un punct de stabilitate pentru fiecare an.

Nu se calculează numai pentru ani întregi, se calculează pentru luni și pentru chiar zile.

Dacă adunăm punctele efectiv contributive cu punctele de stabilitate, ne dă un număr total de puncte.

Număr total înmulțit cu VPR

Rezultând o creștere de 65.33 % ”, a explicat Daniel Baciu.