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Ilie Bolojan și premierul Republicii Moldova, întâlnire la București. Vasile Tofan, primit cu onoruri militare

Ilie Bolojan alături de Vasile Tofan/ Captură video

Ilie Bolojan alături de Vasile Tofan/ Captură video

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat30 iul. 2026, 13:36
Actualizat30 iul. 2026, 13:54
SursăRealitatea.Net

Premierul interimar Ilie Bolojan l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. Cei doi șefi de guvern au programate discuții bilaterale, urmate de declarații comune de presă.

Vizita oficială a premierului Republicii Moldova a debutat cu ceremonia de primire cu onoruri militare, organizată pe platoul Palatului Victoria.

După ceremonia oficială, premierul interimar Ilie Bolojan și omologul său moldovean, Vasile Tofan, au avut o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuții în plen între delegațiile celor două state.

Potrivit programului anunțat de Guvern, agenda întâlnirii include teme de interes comun privind cooperarea bilaterală și consolidarea relațiilor dintre România și Republica Moldova.

Prima vizită oficială în România după preluarea mandatului

Vizita are o semnificație aparte, fiind prima deplasare oficială a premierului Vasile Tofan în România de la preluarea funcției. Guvernul condus de acesta a fost învestit de Parlamentul Republicii Moldova la 21 iulie 2026. România rămâne unul dintre principalii parteneri ai Chișinăului, iar întâlnirea de la București reconfirmă dialogul politic și cooperarea strânsă dintre cele două state.

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