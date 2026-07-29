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Volodimir Zelenski susține că Rusia pierde teren: „Inițiativa nu mai este la Putin”

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iul. 2026, 15:52

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia nu mai deține avantajul strategic în războiul declanșat împotriva țării sale, susținând că Vladimir Putin nu mai controlează evoluția conflictului, în ciuda refuzului de a accepta un armistițiu.

Într-un interviu acordat postului Fox News, liderul de la Kiev a afirmat că inițiativa militară nu se mai află în mâinile președintelui rus.

Zelenski: „Putin nu vrea să oprească războiul”

Președintele ucrainean a susținut că armata rusă înregistrează pierderi importante pe front, estimând că Moscova pierde aproximativ 30.000 de militari în fiecare lună.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina solicită în mod constant încetarea ostilităților pentru a crea condițiile necesare unor negocieri privind un armistițiu temporar, însă Kremlinul respinge această variantă.

Liderul ucrainean consideră că, în aceste condiții, răspunsul partenerilor occidentali trebuie să rămână ferm, inclusiv prin menținerea și extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Vizită la Washington și întâlnire cu Donald Trump

Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei lui Volodimir Zelenski în Statele Unite, unde s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump.

Pe agenda deplasării s-a aflat și participarea la funeraliile senatorului Lindsey Graham, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai Ucrainei în Congresul SUA. Vizita la Washington a avut loc într-un moment în care Kievul încearcă să obțină sprijin politic și militar suplimentar din partea aliaților occidentali.

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