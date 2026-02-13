56 de intervenții Salvamont în ultimele 24 de ore
20 dintre persoanele salvate au fost transportate la spital cu ambulanţele
Salvamontiştii au intervenit pentru salvarea a 56 de persoane de pe munte în ultimele 24 de ore, potrivit Dispeceratului Naţional Salvamont. Printre solicitări s-au numărat şi apeluri din zona Braşovului.
Au fost înregistrate şase intervenţii ale Salvamont Municipiul Braşov şi alte trei ale Salvamont Judeţul Braşov, ceea ce plasează zona noastră printre cele cu activitate ridicată în acest interval.
La nivel naţional, 20 dintre persoanele salvate au fost transportate la spital cu ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont, iar alte persoane au fost lăsate să plece cu aparţinătorii după evaluare medicală. O persoană a fost găsită decedată şi predată Serviciului de Medicină Legală.
În total, dispeceratul a primit 56 de apeluri de urgenţă, cele mai multe din Lupeni şi Voineasa, dar şi din Cluj, Sinaia, Maramureş, Caraş-Severin, Prahova sau Suceava. Au mai fost primite 36 de apeluri prin care turiştii au cerut informaţii despre trasee.
Pentru braşoveni şi turiştii care ies în această perioadă pe munte, datele confirmă din nou presiunea constantă asupra echipelor locale de intervenţie şi nevoia de informare şi echipare corectă înainte de plecare.
