Parcarea subterană din Târgu Mureș, investiție de 42 de milioane de lei: cea mai dificilă etapă a lucrărilor a fost finalizată

Lucrările la prima parcare subterană din Târgu Mureș au trecut de cea mai dificilă etapă. Investiția este de 42 milioane de lei și va avea 292 de locuri.
Lucrările la prima parcare subterană din Târgu Mureș au trecut de cea mai dificilă etapă. Excavarea și stabilizarea terenului au fost finalizate, iar constructorul urmează să înceapă lucrările la fundația construcției. Investiția se ridică la 42 de milioane de lei, iar parcarea va avea 292 de locuri.
Parcarea subterană din Târgu Mureș intră într-o nouă etapă
Prima parcare subterană din municipiul Târgu Mureș prinde contur. Lucrările realizate în zona Hotelului Parc au ajuns la finalul celei mai complexe faze a proiectului, care a presupus excavarea și stabilizarea terenului la o adâncime de aproximativ 13 metri.
Potrivit autorităților locale, au fost excavați peste 30.000 de metri cubi de pământ, iar incinta de protecție a fost realizată cu pereți mulați din beton. Aceștia au o lungime perimetrală de 205 metri și coboară până la aproape 19 metri în adâncime.
Proiectul este derulat de Primăria Târgu Mureș împreună cu constructorul Geiger. După finalizarea lucrărilor de excavare și consolidare, următoarea etapă este armarea și turnarea fundației.
Lucrările pentru fundație sunt programate să înceapă la 5 octombrie, urmând ca structura parcării să fie construită treptat, nivel cu nivel. Termenul contractual de finalizare este 26 iulie 2027.
Investiție de 42 de milioane de lei
Noua parcare subterană din Târgu Mureș reprezintă o investiție de 42 de milioane de lei. Proiectul se desfășoară pe o suprafață de intervenție de 5.661 de metri pătrați și va avea peste 10.000 de metri pătrați de suprafață utilă subterană.
Pentru construirea structurii vor fi folosite aproximativ 10.000 de metri cubi de beton, 900 de tone de oțel și alte 200 de tone de elemente metalice destinate susținerii construcției.
Parcarea este proiectată pentru 292 de autoturisme. Vor exista locuri dedicate persoanelor cu dizabilități, familiilor și mașinilor electrice. Proiectul include și infrastructura necesară pentru instalarea ulterioară a unor stații suplimentare de încărcare rapidă.
Cum va fi accesul în parcarea subterană
Accesul auto se va realiza printr-o rampă cu sensuri dedicate pentru intrare și ieșire. Pentru pietoni vor fi amenajate mai multe case de scară, iar una dintre acestea va fi prevăzută cu ascensor.
Parcarea este construită în zona centrală a municipiului Târgu Mureș, în apropierea Hotelului Parc, iar autoritățile urmăresc prin această investiție reorganizarea spațiului urban și reducerea numărului de autoturisme staționate pe carosabil.
Când va fi gata parcarea din centrul Târgu Mureșului
Potrivit termenului contractual anunțat de constructor, lucrările la parcarea subterană din Târgu Mureș trebuie finalizate până la 26 iulie 2027.
Noua parcare va aduce 292 de locuri în zona centrală și face parte din planul de reorganizare a traficului și a spațiilor publice din municipiu. Autoritățile susțin că eliberarea carosabilului de mașinile parcate ar urma să contribuie la fluidizarea circulației pe străzile din centrul orașului.
Proiectul reprezintă prima parcare subterană construită în municipiul Târgu Mureș și este una dintre investițiile importante aflate în execuție în centrul orașului.