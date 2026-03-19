A8 prinde contur în Mureș: lucrările au ajuns la 34%, asfaltarea ar putea începe în aprilie

Lucrările la Autostrada Unirii (A8), pe secțiunea Târgu Mureș – Miercurea Nirajului, înaintează lent, dar cu pași vizibili, stadiul fizic ajungând la 34%, potrivit constructorului turc Nurol. Deși progresul din teren este semnificativ, ritmul general rămâne sub așteptări, în contextul unor provocări tehnice și financiare.

Constructorul anunță că în următoarele două săptămâni ar urma să înceapă realizarea fundației din balast stabilizat cu ciment, iar din luna aprilie, înainte sau după sărbătoarea de Paști, ar putea demara și asfaltarea propriu-zisă, prin așternerea primului strat de mixturi asfaltice. Până în prezent, aproximativ șapte kilometri de fundație de balast au fost deja executați.

Mobilizarea din șantier este una consistentă, cu peste 600 de muncitori și aproximativ 240 de utilaje și autocamioane implicate. Pentru lucrările de terasamente, compania colaborează cu firma românească Mithras.

Cu toate acestea, proiectul se confruntă cu dificultăți importante, în special în ceea ce privește relocarea utilităților, în special a rețelelor electrice, dar și din cauza acumulărilor de apă în anumite zone ale traseului. În plus, există un decalaj considerabil între progresul fizic (34%) și nivelul plăților efectuate, care se ridică la doar 19,7% din valoarea contractului.

Contractul pentru acest tronson are o valoare de 2,46 miliarde de lei fără TVA. Este al treilea proiect major derulat în România de Nurol, după lucrările de pe Autostrada Transilvania (A3) și Autostrada Moldovei (A7).

Autostrada A8, cunoscută drept Autostrada Unirii, ar urma să aibă aproximativ 304 kilometri și să lege Târgu Mureș de Iași și mai departe de Ungheni, la granița cu Republica Moldova. În ciuda progresului raportat, rămân semne de întrebare legate de ritmul real de execuție și de capacitatea proiectului de a respecta termenele asumate.