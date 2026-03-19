Agent șef de la Penitenciarul Ploiești, acuzat că a luat mită pentru a introduce telefoane și alcool în închisoare

Un agent șef din cadrul Penitenciarului Ploiești este anchetat pentru luare de mită și introducerea ilegală de obiecte interzise în închisoare, după ce ar fi primit bani în mai multe rânduri pentru a facilita accesul unor bunuri către deținuți.

Potrivit procurorilor, acesta ar fi introdus în unitatea de detenție telefoane mobile, un stick de memorie, dar și o rezistență electrică folosită la încălzire. În schimbul acestor servicii, ar fi primit diverse sume de bani.

Anchetatorii susțin că, în iulie 2024, agentul ar fi primit 300 de euro pentru a introduce un stick de memorie care a ajuns la un deținut. Ulterior, în noiembrie 2024, ar fi încasat 400 de lei pentru a furniza o rezistență de încălzire aceluiași deținut. De asemenea, în aprilie 2025, ar fi primit 2.000 de lei pentru a introduce alcool în penitenciar.

Pe numele său au fost reținute trei infracțiuni de luare de mită și două infracțiuni privind introducerea ilegală de telefoane mobile și alte mijloace de comunicare, cartele SIM, dispozitive GPS, modemuri de internet, medii de stocare și alcool.

Agentul a fost pus sub control judiciar, după ce procurorii au dispus începerea acțiunii penale împotriva sa, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor.