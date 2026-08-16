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Alertă de secetă. Dunărea atinge noi minime la intrarea în România până săptămâna viitoare

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat16 aug. 2026, 11:41
SursăRealitatea.Net

Debitul Dunării la intrarea în țară va atinge cote critice săptămâna viitoare, urmând să scadă la doar 1.300 mc/s în secțiunea Baziaș. Potrivit prognozei INHGA pentru intervalul 15 - 22 august 2026, valoarea este de trei ori mai mică decât media multianuală a acestei luni, accentuând efectele secetei pe fluviu.

Sectoarele Dunării aflate în aval de Porțile de Fier vor înregistra un regim hidrologic relativ stabil, menținându-și debitele la niveluri constante, cu o ușoară tendință de scădere. În estimările trimestriale, specialiștii au indicat pentru luna august praguri cuprinse între un minim de 1.450 mc/s și un maxim de 2.000 mc/s.

Prognoza pentru râurile din țară: Stabilitate cu ploi izolate

În intervalul 16 - 22 august 2026, debitele medii ale râurilor interioare vor rămâne în general staționare. Spre sfârșitul acestei perioade, precipitațiile sub formă de aversă pot determina creșteri punctuale de nivel pe cursurile mici de apă din zonele înalte, în special în regiunile nordice, vestice și nord-vestice ale țării.

Situația bazinelor hidrografice și riscurile de viituri rapide

Regimul hidrologic general al lunii august se menține la valori scăzute, reprezentând doar 30–50% din normele multianuale:

  • Debite mai ridicate (50–80%): Se vor consemna pe râurile din bazinul Prahovei, precum și pe sectoarele superioare ale Ialomiței și Buzăului.

  • Secetă accentuată (sub 30%): Afectează bazinele hidrografice Crasna, Barcău, cele trei Crișuri (Repede, Negru, Alb), Bârlad, Râmnicu Sărat, Siretul superior, afluenții Prutului și cursurile de apă din Dobrogea.

Conform avertizărilor INHGA, aversele torențiale din această perioadă pot genera local scurgeri importante de pe versanți, torenți și viituri rapide pe râurile mici.

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