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Actualitate· 2 min citire
Alertă de secetă. Dunărea atinge noi minime la intrarea în România până săptămâna viitoare
Foto/Arhivă
Publicat16 aug. 2026, 11:41
SursăRealitatea.Net
Debitul Dunării la intrarea în țară va atinge cote critice săptămâna viitoare, urmând să scadă la doar 1.300 mc/s în secțiunea Baziaș. Potrivit prognozei INHGA pentru intervalul 15 - 22 august 2026, valoarea este de trei ori mai mică decât media multianuală a acestei luni, accentuând efectele secetei pe fluviu.
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