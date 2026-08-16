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Actualitate· 1 min citire
Se circulă bară la bară pe DN1, între Predeal și Valea Prahovei
Trafic aglomerat pe DN1 / Foto: IPJ Brașov
Publicat16 aug. 2026, 11:59
Sursărealitatea.net
În acest sens, pentru asigurarea unei bune fluențe, Poliția Rutieră a constituit dispozitive de informare a participanților la trafic
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