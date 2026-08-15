Advertising
Actualitate· 2 min citire
Cinci persoane, între care trei minori, rănite într-un accident în județul Mureș: victimele se aflau într-un microbuz
Ambulanță
Publicat15 aug. 2026, 15:44
SursăRealitatea.Net
Cinci persoane, dintre care trei minori, au fost rănite în urma unui accident rutier produs sâmbătă pe DJ 135, în județul Mureș. Victimele se aflau într-un microbuz în care erau, în total, șapte persoane.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:40Fragment de dronă, adus de valuri la țărm, în Olimp. Alarma, dată de un salvamar: se fac verificări
- 15:00Reacția CCR în scandalul momentului. Simina Tănăsescu neagă discuții cu Bolojan despre dosare, nu și întâlnirea cu premierul demis
- 13:38Ungaria va scufunda două barje în Dunăre pentru a menţine în funcţiune centrala nucleară Paks
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News