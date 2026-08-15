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Cinci persoane, între care trei minori, rănite într-un accident în județul Mureș: victimele se aflau într-un microbuz

Ambulanță

Ambulanță

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat15 aug. 2026, 15:44
SursăRealitatea.Net

Cinci persoane, dintre care trei minori, au fost rănite în urma unui accident rutier produs sâmbătă pe DJ 135, în județul Mureș. Victimele se aflau într-un microbuz în care erau, în total, șapte persoane.

Accidentul rutier a avut loc sâmbătă pe drumul județean DJ 135, între localitățile Livezeni și Sânișor. În urma impactului, cinci persoane au fost rănite, dintre care trei sunt minori.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș, în microbuz se aflau șapte persoane. La locul accidentului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, două ambulanțe SMURD, dintre care una de Terapie Intensivă Mobilă, precum și o motocicletă SMURD.

„Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș intervin pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, în urma unui accident rutier produs pe DJ 135, între localitățile Livezeni și Sânișor. Din primele informații, în microbuz se aflau 7 ocupanți. Din fericire, nu sunt persoane încarcerate. Victimele au fost asistate medical la fața locului. În urma evaluării, 2 adulți și 3 minori sunt cod galben, iar un minor este cod verde”, a transmis ISU.

Cele cinci victime au fost evaluate și asistate medical la fața locului. Potrivit ISU Mureș, două dintre victimele adulte și trei dintre minori au fost încadrate la cod galben, în timp ce un minor a fost încadrat la cod verde.

În urma accidentului, circulația rutieră pe DJ 135 a fost blocată pe ambele sensuri de mers. Cauzele și împrejurările producerii accidentului urmează să fie stabilite de autorități.

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