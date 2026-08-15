Cinci persoane, între care trei minori, rănite într-un accident în județul Mureș: victimele se aflau într-un microbuz

Publicat 15 aug. 2026, 15:44 Sursă Realitatea.Net

Cinci persoane, dintre care trei minori, au fost rănite în urma unui accident rutier produs sâmbătă pe DJ 135, în județul Mureș. Victimele se aflau într-un microbuz în care erau, în total, șapte persoane.

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