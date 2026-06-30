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Actualitate· 1 min citire
Armata Română face angajări masive: aproape 7.000 de posturi scoase la concurs în toată țara
armata română
Ministerul Apărării Naționale a anunțat scoaterea la concurs a aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist (SGP), disponibile în mai multe județe din țară.
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