Alertă pe litoral. A fost găsit un nou fragment de dronă pe plaja de la Costinești

Publicat 14 aug. 2026, 10:15 Actualizat 14 aug. 2026, 10:17 Sursă Realitatea.Net

Un nou fragment ce pare să provină de la o dronă a fost descoperit vineri pe o plajă din Costinești. Autoritățile fac verificări pentru a stabili dacă bucata aparține dronei identificate cu o zi în urmă în aceeași zonă sau dacă este vorba despre un alt dispozitiv.

Distribuie articolul