Ședință de Guvern. Bugetele „Aeroporturi Bucureşti” şi „Rasirom”, pe agendă

Publicat 14 aug. 2026, 10:46 Sursă realitatea.net

Executivul va mai aproba prin hotărâre şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

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