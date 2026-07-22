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Bilanțul cutremurelor din Venezuela a ajuns la 5.346 de morți. Peste 23.000 de oameni au rămas fără locuințe

Cutremur Venezuela

Cutremur Venezuela

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat22 iul. 2026, 08:03
SursăRealitatea.net

Bilanțul cutremurelor puternice care au lovit Venezuela pe 24 iunie a ajuns la 5.346 de morți. Potrivit celui mai recent raport al autorităților, numărul răniților se menține la 16.740, iar operațiunile de căutare continuă în zonele afectate.

Cele două seisme, cu magnitudinile de 7,2 și 7,5, au lovit nordul țării. Cele mai mari distrugeri au fost înregistrate în statul La Guaira, aflat în apropierea capitalei Caracas.

Peste 23.000 de oameni au rămas fără locuințe

Cel puțin 23.122 de persoane și-au pierdut casele și trăiesc în tabere improvizate. Oamenii au fost adăpostiți pe stadioane, în piețe sau chiar pe trotuare, iar în multe dintre aceste locuri nu există apă curentă și grupuri sanitare.

Echipele de intervenție și voluntarii caută în continuare victime sub clădirile prăbușite. Autoritățile încearcă să recupereze trupurile celor care nu au putut fi scoși până acum dintre ruine.

Sute de clădiri au fost avariate

Datele oficiale arată că peste 850 de clădiri au fost afectate de cutremure. Dintre acestea, 190 s-au prăbușit complet.

Președintele interimar Delcy Rodríguez a anunțat că aproximativ 200 de familii au primit locuințe într-un complex social din Caracas. Alte 4.000 de apartamente ar urma să fie repartizate sinistraților până la sfârșitul anului.

Numărul persoanelor dispărute rămâne neclar

Autoritățile din Venezuela nu au prezentat până acum un bilanț oficial al persoanelor dispărute. La două zile după dezastru, ONU estima că numărul acestora ar putea ajunge la 50.000.

Evaluările mai recente vorbesc despre aproximativ 10.000 de persoane dispărute. Diferența mare dintre estimări arată că amploarea dezastrului nu este încă stabilită cu exactitate.

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