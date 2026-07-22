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Politica· 1 min citire
Crin Antonescu: Cel mai mare risc pentru România este dezbinarea
Invitat la emisiunea Culisele Statului Paralel, Crin Antonescu a declarat că principalul pericol pentru România este dezbinarea tot mai accentuată din societate. Fostul lider PNL avertizează că ura dintre români slăbește coeziunea națională și afectează inclusiv relația cu diaspora.
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