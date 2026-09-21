Călin Georgescu ridicat de procurorii DIICOT. Fostul candidat la Cotroceni, cercetat într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste un milion de euro

Procurorii DIICOT au ridicat, luni dimineață, pe Călin Georgescu, alături de omul de afaceri Ionel Ruse și de un cetățean italian. Cei trei sunt suspectați că au constituit un grup infracțional organizat prin care ar fi păcălit o persoană interesată să obțină o finanțare de șase milioane de euro, prejudiciul estimat de anchetatori depășind 1,1 milioane de euro. În acest moment se desfășoară cinci percheziții, printre care una la locuința fostului candidat la prezidențiale.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat de procurorii DIICOT în cursul dimineții de luni, într-un dosar penal care îl vizează alături de omul de afaceri Ionel Ruse și de un cetățean italian. Anchetatorii au declanșat cinci percheziții, dintre care una la domiciliul lui Georgescu și una la Ionel Ruse.
Dosarul, aflat în lucru la DIICOT, vizează constituirea unui grup infracțional organizat și săvârșirea unei înșelăciuni de proporții. Potrivit procurorilor, gruparea ar fi funcționat încă din 2021, sub coordonarea lui Georgescu, atât în România, cât și în Marea Britanie, membrii ei având ca obiectiv obținerea unor foloase materiale ilegale.
Mecanismul descris de anchetatori era unul simplu în aparență: Ruse și cetățeanul italian erau prezentați drept oameni de afaceri de succes, cu firme în străinătate, capabili să acorde împrumuturi consistente antreprenorilor din România care voiau să-și dezvolte afacerile — cu condiția ca aceștia să depună, în prealabil, o garanție financiară.
Procurorii susțin că, începând din septembrie 2021, gruparea a organizat mai multe întâlniri, atât în București și Argeș, cât și pe teritoriul britanic, pentru a convinge un om de afaceri că poate primi o finanțare de șase milioane de euro printr-un contract de creditare bancară, cu condiția să achite, drept garanție, un milion de euro.
”Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.
Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.
Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.
Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.
Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.
Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste1,1 milioane euro.
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.” este precizat ăn comunicatul transmis de DIICOT.
Persoana vătămată a virat sumele către Georgescu și Ruse, iar în final a rămas cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro, potrivit estimărilor din anchetă.
Anchetatorii precizează că este vorba, deocamdată, despre acuzații aflate în curs de verificare, dosarul fiind încă în lucru.