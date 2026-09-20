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Vremea se răcește accentuat în România: Cod galben de vânt, temperaturi cu până la 12 grade mai mici și ninsoare la munte

Vânt puternic

Vânt puternic

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 sept. 2026, 13:01

Vremea se schimbă radical în România. Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod galben de vânt puternic, valabil luni în Oltenia, în centrul și sudul Moldovei, în Munții Banatului și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. Meteorologii anunță, totodată, o răcire accentuată în întreaga țară, temperaturile urmând să scadă cu 8-12 grade până joi, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare.

Meteorologii anunță o răcire accentuată în întreaga țară

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), codul galben este valabil luni, 21 septembrie, între orele 12.00 și 21.00.

În acest interval, vântul va avea intensificări în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, cu viteze de 50-70 km/h. La altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor ajunge la 80-90 km/h.

Meteorologii au emis și o informare valabilă de luni, 21 septembrie, ora 10.00, până joi, 24 septembrie, ora 10.00, care vizează intensificări ale vântului, o răcire accentuată și ploi moderate cantitativ.

Vântul va avea temporar intensificări luni în cea mai mare parte a țării, iar marți în Oltenia, local în Muntenia și la munte. Vitezele vor fi, în general, de 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă vor ajunge la 70-80 km/h.

Temperaturile vor scădea accentuat, în medie cu 8-12 grade, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă. Răcirea se va resimți luni în jumătatea de nord a țării, iar marți și miercuri și în sud.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 14 și 21 de grade. În nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi, minimele vor fi cuprinse între 2 și 11 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiuni.

Ploi și lapoviță la munte

Vor fi și perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice, luni în nord, centru, est și sud-est, iar ulterior și în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat și, pe arii restrânse, la 20-30 de litri pe metru pătrat.

Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi trecător și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

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