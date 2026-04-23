Caz șocant în Constanța: o fetiță a murit în ambulanță după ce i s-a făcut rău acasă
Polițiștii din Constanța au deschis o anchetă după moartea unei fetițe de un an și nouă luni, care s-a stins într-o ambulanță, în ciuda eforturilor medicilor de a o salva.
Potrivit primelor informații, copilul s-ar fi simțit rău în cursul dimineții, iar mama a decis să o ducă cu mașina personală de la Valu lui Traian la medicul de familie din municipiul Constanța. Pe drum, starea micuței s-a agravat, motiv pentru care femeia a sunat la 112 și a cerut ajutor.
Ambulanța a interceptat autoturismul pe DN3, iar echipajul medical a început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, acestea nu au avut rezultat, iar fetița a fost declarată decedată.
Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea exactă a cauzei decesului. Ancheta este în desfășurare.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:13 - Un tânăr a folosit contul soției timp de 2 ani și a înșelat un bărbat cu 13.000 de euro
- 17:48 - Escaladare majoră: Trump dă ordin Marinei SUA să lovească navele suspecte din Strâmtoarea Ormuz
- 17:16 - Zelenski respinge „aderarea simbolică” a Ucrainei la UE: „Merită statut deplin, nu de fațadă”
