Advertising
Actualitate· 1 min citire
Zelenski trage un semnal de alarmă: „Rachetele voastre ar putea salva vieți”
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski le cere aliaților să trimită Ucrainei mai multe rachete pentru apărarea antiaeriană, după un nou atac masiv al Rusiei. Președintele ucrainean susține că interceptoarele aflate în depozitele partenerilor ar putea salva vieți.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:40Reactorul 2, salvat pentru încă 9 zile. Anunțul făcut de Radu Miruță
- 11:10Lionel Messi, devastat de pierderea tatălui său. Jorge Messi avea 68 de ani
- 10:51Joe Biden, vești îngrijorătoare despre cancer. Boala s-a extins
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News