Cod rutier 2026. Cum recuperezi talonul auto reținut de Poliție. De ce NU trebuie să mai mergi la RAR

Rolul RAR: Tehnic, nu administrativ

Confuzie majoră la ghișeele RAR în 2026. Mii de șoferi încearcă inutil să își recupereze taloanele reținute direct de la Registrul Auto Român. Instituția avertizează că, deși verificarea tehnică se face la RAR, restituirea efectivă a Certificatului de Înmatriculare este competența exclusivă a Poliției Rutiere. Află care sunt pașii legali pentru a nu face drumuri inutile.

„Am venit la RAR să-mi iau talonul” rămâne una dintre cele mai mari confuzii ale șoferilor români. În realitate, procedura administrativă este adesea greșit înțeleasă: Registrul Auto Român (RAR) se ocupă exclusiv de partea tehnică, în timp ce documentul fizic se află în custodia Poliției Rutiere.

Rolul RAR: Tehnic, nu administrativ

Registrul Auto Român nu are autoritatea legală de a opri vehicule în trafic și nici de a reține sau restitui certificate de înmatriculare. Chiar și în timpul controalelor mixte, specialiștii RAR au un rol strict consultativ: ei verifică starea tehnică a mașinii folosind laboratoarele mobile, însă aplicarea amenzii și reținerea talonului sunt atribuții care revin exclusiv polițistului rutier (M.A.I.).

Ce trebuie să faci la RAR după ce ai rămas fără talon

Dacă ai rămas fără certificat de înmatriculare, vizita la RAR este obligatorie doar pentru a demonstra că problema a fost remediată. Procedura depinde de motivul sancțiunii. Dacă ITP-ul era expirat. La RAR se va efectua o nouă inspecție tehnică periodică (conform normelor RNTR 1). Dacă mașina este admisă, vei primi o dovadă oficială.

Dacă existau defecțiuni tehnice. Inspectorii vor verifica dacă au fost reparate problemele constatate în trafic. Atenție: legislația impune fotografierea elementelor reparate (de exemplu, suduri la caroserie sau componente noi ale sistemului de evacuare).

Identificarea altor probleme. Dacă în timpul vizitei la RAR sunt observate alte neconformități vizibile, acestea trebuie, de asemenea, remediate pentru a primi avizul favorabil.

Pașii pentru recuperarea efectivă a documentului

După ce ai obținut de la RAR dovada că mașina corespunde normelor tehnice, drumul tău continuă la unitatea de poliție care a reținut documentul. Doar acolo, în baza dovezii de la RAR, poți reintra în posesia talonului original.

Documente necesare la vizita RAR

Pentru a putea efectua verificările tehnice necesare redobândirii certificatului, trebuie să ai la tine următoarele: