Crimă în Mureș: femeie de 48 de ani, ucisă de soț cu mai multe lovituri de cuțit

Sursă: realitatea.net

O femeie de 48 de ani a murit marți, 24 martie, în comuna Neaua, după ce a fost înjunghiată chiar de propriul soț. Atenție! Urmează informații cu un puternic impact emoțional.

Alerta a fost dată în jurul orei 17:00, printr-un apel la 112. Potrivit primelor informații, agresorul ar fi chiar soțul victimei, un bărbat de 42 de ani. Acesta ar fi înjunghiat-o de mai multe ori, iar rănile suferite i-au fost fatale.

La fața locului au ajuns echipe de polițiști de la Investigații Criminale și Criminalistică, care au început imediat cercetările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Anchetatorii încearcă acum să reconstituie firul evenimentelor și să afle în ce context a avut loc atacul.

Suspectul, reținut de polițiști

Bărbatul bănuit de comiterea crimei a fost găsit la scurt timp după incident. A fost dus la sediul Poliției pentru audieri, urmând să fie luate măsurile legale în funcție de rezultatele anchetei. Cazul este investigat sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș. Momentan, nu se știe cum s-a ajuns la această tragedie.