Advertising
Actualitate· 1 min citire
Cutremur de 4,3 pe Richter, marți seara, în județul Buzău
Cutremur în Buzău
Publicat12 aug. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net
Seismologii au revizuit în scădere la 4,3 pe Richter, de la 4,5, magnitudinea cutremurului produs marți seara la ora 20:21 în județul Buzău, potrivit datelor afișate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:02S-a încheiat a doua sesiune a examenului de Bacalaureat
- 14:48Forțele Navale Române "sunt pregătite să neutralizeze" pericolele din Marea Neagră
- 14:33Trump, ascuns de propria echipă într-un camion! Ce amenințare l-a făcut să-și schimbe avionul
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News